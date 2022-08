Hay síntomas de la ansiedad a los que debes estar atento, ya que podrían ameritar la hospitalización o un tratamiento adecuado

Ivonne Ortiz

León.- Si en algún momento has sentido angustia, palpitaciones cardiacas o la sensación de que algo va a pasar, puedes sufrir de ansiedad sin darte cuenta.

Te puede interesar: Guanajuato: Casos de ansiedad y trastorno depresivo aumentan tras la pandemia

Por lo anterior, la directora del Hospital Psiquiátrico de San Pedro del Monte, explica cuáles son los síntomas de este trastorno que se agudizó tras la pandemia, en Guanajuato. Ana Bertha Meza, doctora en Psiquiatría Infantil, menciona que la ansiedad puede desencadenarse por diferentes factores, entre estos el estrés súbito.

“Cuando el estrés súbito desestructura o desestabiliza una serie de ejes que tenemos a nivel metabólico, podemos ir enfrentando estrés”.

Hay síntomas de la ansiedad a los que debes estar atento

La directora del Hospital Psiquiátrico de San Pedro, explicó que este trastorno no es algo voluntario. Dijo que la psiquiatría va más allá del dolor físico porque es “el dolor del alma”.

“El acompañamiento de nosotros es el acompañamiento del dolor del alma, como seres humanos, sensibles”.

Es importante decir que en el 2021, se intervinieron a 2 mil 530 pacientes con riesgo suicida, en el Centro de Atención Integral a la Salud Mental (CAISAME).

La psicóloga detalló que tras el confinamiento por la pandemia y la crisis económica que esta trajo, aumentó el número de pacientes con ansiedad en Guanajuato.

“Los trastornos de ansiedad han sido un incremento importante en la consulta externa. Y es muy importante que todas las personas conozcamos que estos son síntomas de una enfermedad que podemos evitar que se complique y llegar a una crisis de pánico”.

Cuando las personas no detectan el trastorno de ansiedad o no la controlan con atención especializada, se puede convertir en una crisis de pánico. Que, en palabras de Ana Bertha Meza, es cuando la persona quiere salir corriendo, se siente desesperada y no tiene la noción para controlar sus emociones.

Síntomas del trastorno de ansiedad

*Sentir que en la vida todo es más difícil

*Problemas de sueño y alimentación

*Angustia

*Palpitaciones

*Tener la sensación de que algo va a pasar o que vas a morir

*Mareo

*Sensación de temblor en manos y piernas

En el Hospital Psiquiátrico de San Pedro, ubicado en la carretera a la salida a San Pancho, hay dos tipos de consulta y tratamiento para los pacientes: la externa, que es cuando el paciente recibe atención y regresa a su casa y la de larga estancia, que es la que reciben los pacientes crónicos que viven ahí.

En junio pasado, la doctora Meza informó que el Hospital Psiquiátrico cuenta con 104 camas disponibles, del total, 94 ocupadas por pacientes. Los diagnósticos que sufren estas personas van desde el intento de suicidio, el abuso de sustancias y esquizofrenia.

¿Cuándo saber si mi ansiedad amerita hospitalizarme?

Hay síntomas de la ansiedad a los que debes estar atento

Los pacientes con ansiedad no son hospitalizados, son atendidos en consulta externa. Sin embargo, en caso de pensar en el suicidio, es momento entonces de pedir ayuda y ser intervenidos en el hospital.

Lee también: Pandemia sumerge a Guanajuato en depresión y ansiedad con repunte del 61.9%

Para que un paciente llegue a la clínica debe tener un diagnóstico médico otorgado en un Hospital General, en donde valorarán su estado físico y mental, en el que solicitarán la atención a través de un folio de atención.

Más noticias:

MD