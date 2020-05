Estos son los problemas a la salud que provoca el bullying

Redacción

Reino Unido. – Un estudio hecho por lo científicos de la Queen Elizabeth Hospital Fundation Trust y la Universidad de East Anglia asoció las muertes por coronavirus con la deficiencia de vitamina D.

Este estudio todavía no cuenta con el aval otorgado, aunque podría revelar los factores de estilo de vida que incidirían en la respuesta del cuerpo ante el virus.

Tales datos concuerdan con la sugerencia de que tener niveles saludables de esta vitamina reducen el riesgo de infecciones respiratorias como la tuberculosis y la gripa, así como el asma infantil.

Avalado o no, no está demás consumir alimentos que proporcionan la vitamina D como quesos, pescados, yema de huevo, etc.

G.R