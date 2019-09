Estos son los nuevos métodos para robar negocios en Irapuato

Los dueños eligen invertir desde 7 mil hasta 20 mil pesos para instalar cámaras de seguridad, pero nada de esto los salva de ser robados, pues el verdadero problema es el sistema de justicia del país

Anna Maciel

Irapuato.- No importa si son papelerías, zapaterías, peleterías e incluso farmacias, son cada vez son más los comerciantes que invierten desde 7 mil hasta 20 mil pesos por instalar cámaras de seguridad en sus negocios, esto ante los nuevos y “creativos métodos” que usan los amantes de lo ajeno para robarles mercancía.

Estas nuevas técnicas de robo, pueden ir desde distraer a los empleados, haciéndolos que se entretengan con productos que estén lejos de su alcance, o bien usando a personas adultas mayores, que llegan con el pretexto de pedir ayuda o indicaciones sobre algo, para luego en un descuido, el cómplice pueda sacar objetos de las tiendas.

“Uno ya debe de cuidarse como si fueran ganado, con un arma o con algo para defenderse, una vez un señor de una edad muy avanzada le dijo a mi compañera que necesitaba unos audífonos y le señalo la vitrina y el señor se robó su celular inmediatamente y se fue y le dijo que ya no ocupaba y se fue luego luego”, indicó un joven empleado de un comercio.

En entrevista con Correo, algunos comerciantes comentaron que si bien el tener cámaras en sus locales no los libera de robos, ya que manifestaron la verdadera problemática radica en que a los ‘ratas’ no les da miedo ser vistos, ya que conocen la procuración de justicia del país.

“No se fijan si tienen o no cámaras, conoce el sistema de justicia para que los agarren es muy complicado. Alguna vez me pasó que denuncié a una banda de delincuentes que eran de salamanca y robaron en mi tienda, así como en la de varios, se dio parte a las autoridades, inclusive les llevé un video editado en donde salían sus rostros perfectamente pero jamás me llamaron para ver cómo iba el caso, jamás me dijeron nada y volví en varias ocasiones”, comentó Christian dueño de una empresa.

De acuerdo a algunas tiendas locales de servicio de cámaras, los costos del equipo más la instalación van desde 7 mil pesos, hasta en cuestiones muy sofisticadas más de 20 mil pesos, de acuerdo a los pixeles de la cámara, o bien las pueden adquirir desde plataformas de internet en donde las hay de hasta de 5 mil pesos, mientras que muchos otros comercios optan por poner cámaras falsas de seguridad, que dan la pinta de estar conectadas.

