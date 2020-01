Estos son los nominados al Óscar 2020

La cinta The Joker es la que tiene más nominaciones para esta temporada de premios ; destacan nominaciones para tres mexicanos

Redacción

Ciudad de México.- No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se apague y hoy lunes, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció todas las películas candidatas a llevarse el premio Óscar 2020.

El galardón más importante del cine reveló la lista de nominados para la edición No. 92 que celebrará su de la ceremonia de próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Entre los 344 largometrajes la Academia consideró a ‘Ford V Ferrari’, ‘El Irlandés’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Joker’, ‘Mujercitas’, ‘Historia de un matrimonio’, ‘1917’, ‘Había una vez… En Hollywood’ y ‘Parásitos’ como contendientes a la Mejor Película.

Como Mejor Actor, el español Antonio Banderas tendrá que “pelear” la estatuilla dorada con histriones de la talla de Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce.

Al parecer todo está puesto para que Rénne Zellweger, quien ganó el Globo de Oro y los Critics’ Choice Awards como Mejor Actriz, repita en la entrega más esperada del año, pero antes tendrá que dejar atrás a personalidades como Scarlett Johansson, Cynthia Erivo, Saoirse Ronan y Charlize Theron.

En la categoría de Actriz de reparto se encuentran los nombres de: Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie.

Mientras que los nominados para Actor de reparto contenderán: Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt.

Comentarios

Comentarios