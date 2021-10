Redacción

México.- Netflix todavía no ha sacado sus mejores cartas, si creían que después de El juego el calamar podrían olvidarse del televisor, la plataforma compartió su lista de estrenos de noviembre.

Entre las películas que llegarán durante el penúltimo mes el año se encuentra Noche de fuego, que fue seleccionada para representar a México en la edición 94 de los Premios Óscar.

Netflix se adelantó un poco a la temporada y preparó un especial navideño conformado por títulos originales como Intercambio de princesas 3, Un castillo por Navidad y El chico que salvó la Navidad.

En las series, el servicio de VOD agendó los estrenos de Cowboy Bebop, la tercera temporada de Narcos: México y la quinta vuelta de episodios de Big Mouth para los primeros días de noviembre.

A continuación, te compartimos la lista de producciones:

SERIES

· Cowboy Bebop (19/11/2021)

· Narcos: México – Temporada 3 (5/11/2021)

· Una historia real (24/11/2021)

· Arcane (6/11/2021)

· Big Mouth: Temporada 5 (5/11/2021)

· F is for Family: Temporada 5 (25/11/2021)

· La reina del flow: Temporada 2 (17/11/2021)

· Amos del Universo: Revelación – Parte 2 (23/11/2021)

· Selling Sunset: Temporada 4 (24/11/2021)

· Gentefied: Temporada 2 (10/11/2021)

· Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7 (17/11/2021)

· Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8 (17/11/2021)

PELÍCULAS

· tick, tick…BOOM! (19/11/2021)

· Alerta roja (12/11/2021)

· Más dura será la caída (3/11/2021)

· Herida (24/11/2021)

· Claroscuro (10/11/2021)

· ¡Qué duro es el amor! (5/11/2021)

· Las leyes de la frontera (22/11/2021)

· 7 prisioneros (11/11/2021)

· Noche de fuego (17/11/2021)

· Rocketman (21/11/2021)

· A dos metros de ti (20/11/2021)

· La chica en la telaraña (1/11/2021)

· La decisión más difícil (1/11/2021)

· Buenos vecinos 2 (16/11/2021)

· La fiesta de las salchichas (1/11/2021)

· 12 horas para sobrevivir: El año de la elección (16/11/2021)

· Transformers (1/11/2021)

· Transformers: El último caballero (1/11/2021)

· Transformers: El lado oscuro de la luna (1/11/2021)

· Transformers: La venganza de los caídos (1/11/2021)

· Transformers: La era de la extinción (20/11/2021)

ESPECIAL DE NAVIDAD

· Intercambio de princesas 3 (18/11/2021)

· Un castillo por Navidad (26/11/2021)

· El chico que salvó la Navidad (24/11/2021)

· Papá en Noel (6/11/2021)

· La familia Claus (1/11/2021)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Una película de policías (5/11/2021)

· Duda razonable: Historia de dos secuestros – Miniserie (23/11/2021)

· Carlos Ballarta: Falso profeta (18/11/2021)

· Cazar asesinos (4/11/2021)

· Rey Tigre: La historia de Doc Antle (17/11/2021)

· La mente, en pocas palabras: Temporada 2 (19/11/2021)

· Campo confidencial: Los nazis secretos de EU (2/11/2021)

· Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley (24/11/2021)

NIÑOS Y FAMILIA

· Perros en el espacio (18/11/2021)

· El banquete festivo de Waffles y Mochi (23/11/2021)

· Johnny Test y el pastel de carne perfecto (16/11/2021)

· StoryBots: Laugh, Learn, Sing (16/11/2021)

· Madagascar (16/11/2021)

· Trolls (16/11/2021)

· Los Croods (16/11/2021)

· Earwig y la bruja (18/11/2021)

· Goosebumps 2: Haunted Halloween (15/11/2021)

· Érase una vez: Anastasia (27/11/2021)

ANIME

· Super Crooks (25/11/2021)

· Kuroko no Basket: Último juego (15/11/2021)