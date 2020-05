Esto sabemos de la supuesta traición de Tano hacia su primo Valentín Elizalde

Redacción

México. – En redes sociales una declaración ha hecho conmocionar a internet cuando Marisol Castro, la ex esposa del primo de Valentín Elizalde, dio a conocer que posee sospechas de que Tano Elizalde quizá tuvo algo que ver con el asesinato de su primo.

Esto lo dijo en entrevista para Ventaneando argumentando lo siguiente: “Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir, él refería que Mario había agarrado esa fecha, ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que él agarró esa fecha”. Ella reveló que ‘El Gallo de Oro’ debía presentarse en Tijuana, pero la fecha se cambió por la insistencia de su primo.

El atentando, como se sabe, ocurrió antes de las 03:00 horas cuando terminó el concierto, el cantante iba a descansar en compañía de su chofer, su representante y Tano. A unos kilómetros su auto fue interceptado por un comando armado; curiosamente, ella señala, el único sobreviviente fue su primo pues decía que iba recostado al sentirse mal. Después del atentando escapó del sitio en un taxi que lo sacó de allí.

Marisol indicó que Tano comenzó una relación amorosa con Gabriela Sabag, la viuda de Valentín, cosa que confirmó la propia hija. Ella comenta que el primo del ‘Gallo’ se quedó con su autobús y con varias cintas.

Esta polémica se instala en el imaginario colectivo mientras que se dio a conocer que Tano realizaría una serie sobre Valentín llamada: “Valentín Elizalde: La Verdad de mi Tano” pese a que la familia no ha dado autorización para ello.

