Esto es lo que sucede si abres una Coca Cola en el fondo del océano

Redacción

Perú.- El dolor de una madre al ver que su hijo se ha convertido en una delincuente puede llevar a muchas acciones extremas, este fue el caso de una mujer que decidió ‘corregir’ el comportamiento de su hijo frente a todo su pueblo.

Con látigo en mano, la mujer golpeó varias veces a su hijo frente a todos luego de que fuera sorprendido robando un celular.

Estos hechos ocurrieron en la comunidad de Sánchez Carrión, en Perú, a donde medios locales acudieron a corroborar la información y hasta entrevistaron al delincuente.

Al parecer todo comenzó cuando ‘Elvis’ fue descubierto robando un teléfono celular que se encontraba dentro de un local comercial del pueblo, al percatarse de esto, las autoridades informaron a la madre del joven del delito quien enfureció contra el joven.

En Perú es común que autoridades nacionales respeten las leyes y costumbres de comunidades, esto incluye algunos castigos menores, como en el caso de ‘Elvis’ ya que fue después de una reunión de consejo cuando se decidió castigo.

“¡Elvis, por qué tenías que coger un celular que no era tuyo! Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. a mí sí me da vergüenza…”, decía la madre durante el castigo.

Al final el joven, llorando y arrepentido por lo que había hecho, le pidió perdón a su mamá y a todo el pueblo. Además, el joven prometió que no lo volvería a hacer.

LC