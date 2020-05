Estiman que consumo de agua se ha incrementado 30% durante la cuarentena

Cuca Domínguez

Salmanca.- Advierte el presidente de la CANACO, Francisco Javier González Mijes que en el proceso de regresar a “la nueva normalidad”, por lo menos unos 300 negocios afiliados a este organismo no podrán reabrir por estar colapsados, sobre todo por el pago de servicios como la electricidad que siguen llegando altos pese a que los negocios están cerrados.

Detalló que el comercio establecido está colapsado al sumar casi 2 meses de estar cerrado.

Precisó que sin embargo a ellos les requieren los pagos de renta, servicios como agua, luz, teléfono y otros que se requieren dependiendo de la necesidad del negocio.

Destacó que en el caso de la electricidad se trató de hablar con el gobierno federal y la CFE para que se cobrara lo justo, “pero no sé logró y ahora de batallará y no sabemos qué hacer, no tenemos dinero para hacer los pagos y eso nos pone en una situación difícil.

No sabemos en qué se basan para realizar el cobro de energía, porque los negocios están cerrados, no están operando y los recibos siguen llegando altos”, precisó.