León.- El infectólogo Alejandro Macías estimó que a principios del próximo año se pueda ya dar el regreso a clases presenciales de forma masiva. No obstante, subrayó que tendrán que ponerse en práctica las lecciones dejadas por la pandemia.

En una conferencia que dio ante alumnos de la UNAM, comentó que las cifras de contagios y decesos por Covid-19 en México muestran una reducción gradual y constante, lo que hace pensar que a finales de este año se logrará tener una pandemia más controlada y que no ponga en jaque a las instituciones de salud pública.

En este escenario, apuntó que es probable que en el primer bimestre del 2022 todos los alumnos puedan regresar a las aulas, las cuales deberán estar adecuadamente ventiladas.

“Cada año enfrentamos algo similar, tenemos la influenza estacional y no cerramos las clases y ahí está el virus que puede infectar y matar; vamos a pasar a algo semejante. Yo creo que eso ya será a partir del año que entra, quizás en enero o febrero, pero vamos a tener que aprender las lecciones: ventilar las aulas, no atiborrarlas”, dijo.

Sin embargo, Alejandro Macías también señaló que la pandemia debe hacer reflexionar a las preparatorias y universidades sobre qué tan necesario es tener a los alumnos en los salones desde temprano, cuando hay clases que bien pueden darse a distancia.

En Guanajuato, a poco más de dos meses que se retomaron las clases presenciales, se han registrado 1 mil 501 casos, aunque el 75% de ellos ya se recuperaron.

Cansino y Johnson & Johnson requerirán otra dosis

En otro tema, el especialista encargado del manejo de la pandemia de la influenza en el 2009 señaló que eventualmente las vacunas de una sola dosis, como la Cansino o la Johnson & Johnson, requerirán una segunda dosis de refuerzo.

Sin embargo, subrayó que aún no hay indicación para hacerlo, al igual que sucede con combinar dosis de distintas farmacéuticas.

“Daño no te hace, pero todavía no hay indicación de poner segundas dosis a esos; la misma compañía Cansino ha dicho que se podrían beneficiar de una segunda dosis. Sobre combinar vacunas, estudios no hay; las únicas combinaciones bien estudiadas son AstraZeneca, Pfizer y Moderna, pero fuera de ahí no se sabe, aunque lo más probable es que cualquier combinación funcionará”, dijo.

