Estilistas chinos cortan el cabello ‘a distancia’ para evitar el coronavirus

Redacción

México.- La polémica youtuber ‘La Mars’ se volvió un objeto de críticas y burlas luego de dar su opinión sobre el paro nacional de mujeres en México, convocado para el próximo lunes 9 de marzo.

“El paro del 9 de marzo no es más que una excusa para las mujeres huevonas que no quieren salir a trabajar en México”, expresó en la grabación y aseguró que los medios de comunicación están “llenos de notas amarillistas” para hacer ver a México como el país más inseguro del mundo.

La joven le echó la culpa a los medios de comunicación de publicar notas sobre asesinatos y violencia, por eso hay una mala imagen y percepción de la seguridad entre la sociedad; los señaló de “amarillistas”.

Marcela retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y argumenta que “el año pasado mataron a mil 10 mujeres, pero también mataron a 34 mil 588 hombres, o sea que los feminicidios no llegan ni al 1% de los asesinatos del país” y por ello “la balanza no está inclinada hacia las mujeres, al año mueren muchos más hombres que mujeres en el país, pero yo no veo a hombres haciendo berrinche”.

RC