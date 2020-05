Estéticas son uno de los negocios más afectados por pandemia

Nancy Venegas

Irapuato.- La pandemia de coronavirus arrojó severos estragos en los ingresos de al menos el 30 % de los estilistas de Irapuato. Por no ser un giro esencial, los negocios de este giro tuvieron que cerrar sus puertas para prevenir contagios y ahora, tendrán que cerrar los establecimientos porque no pueden cubrir los gastos de operación como renta y servicios.

“Tenemos una baja del 60 % o más en una de las que eran las mejores épocas para nosotros el 10 de mayo, como otros negocios no podemos atender a nuestros clientes en los locales donde habilitamos todo para darles el mejor el servicio y ante ello pues nos vimos en la necesidad de entregar los locales porque ya no podemos pagar la renta, los servicios, esperamos que sea una medida temporal y podamos regresar a trabajar en un tiempo no muy largo”, dijo Andrea, estilista y propietaria de una estética.

OTRO DESEMPLEADO

Así como Andrea, Julián empleado de otra estética ubicada en la zona sur de Irapuato, se sumó a las filas del desempleo, por el mismo motivo la pandemia de Covid-19.

“Sabemos que lo más importante es la salud y estamos muy de acuerdo en que se tomen las medidas, aquí lo preocupante es que muchas personas nos estamos quedando sin empleo, sin un apoyo y lo más triste es que no sabemos hasta cuándo podremos trabajar de nuevo”, comentó Julián.