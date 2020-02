Esterilizan a 48 mujeres con VIH sin su consentimiento en Sudáfrica

Al menos seis personas, entre ellas dos niños, perdieron la vida en Nigeria en la explosión de oleoducto provocada por un sacerdote

Redacción

Nigeria.- Al menos seis personas, entre ellas dos niños, perdieron la vida en Nigeria en la explosión de oleoducto provocada por un sacerdote que confundió gasolina con agua bendita durante una ceremonia de sanación en una iglesia, informa AFP.

El pasado día jueves, el párroco roció gasolina de un barril sobre un creyente pensando que en su interior había agua bendita y los dos quedaron envueltos en llamas cuando una vela cercana prendió el combustible.

“El cura tomó un barril creyendo que contenía agua, ignorando que estaba llena de gasolina”, dijo a AFP Ibrahim Farinloye, miembro de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.

El creyente murió y el sacerdote sufrió heridas graves. Además, el incendio se extendió desde la iglesia hasta un oleoducto cercano, provocando una explosión que mató a otros tres adultos y dos niños.

En una grabación tomada por uno de los testigos se puede apreciar una enorme columna de humo negro sobre la zona afectada mientras los residentes intentan alejarse del lugar.

I made this video earlier today and I see it trending various platforms particular credit to me by most of them. Well, thanks to @Hasshabie for being a true professional thanks @metro977fm @1035fmradio1 pic.twitter.com/QyO7Y2k3Ne

— Ayodeji Oluwafemi (@phemmydj) December 6, 2019