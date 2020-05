Esteban Gutiérrez espera ganar un puesto en la F1

Redacción

Celaya.- En los últimos años la nadadora celayense Liliana Ibáñez ha librado batallas dentro y fuera del agua, pese a que su camino como deportista de alto rendimiento no ha sido fácil, actualmente ese ritmo de vida es lo que más extraña, volver a la alberca y luchar contra el cronómetro.

La pandemia por coronavirus se convirtió en una prórroga más para la celayense, este pudo haber sido su año olímpico, pero fue obligada a posponer su regreso a las competencias.

“Ya son dos años de ausencia, no saben cómo me hace falta ponerme el traje de baño y los googles, eso es lo que realmente me hace feliz. La falta de actividad es realmente lo que me preocupa en este momento”, declaró Ibáñez para el portal oficial del Comité Olímpico Mexicano.

La multimedallista centroamericana en Barranquilla 2018 tuvo que sacrificar su asistencia a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para someterse a una artroscopia del hombro izquierdo, una complicada pero obligada decisión que tomó pensando en el actual ciclo olímpico.

“No tenía opción porque mi hombro estuvo a punto de zafarse. Es el proceso más complicado y doloroso que he enfrentado, por fortuna creo que me recuperé en tiempo récord (ocho meses) y estoy lista para continuar con mis objetivos”.

Al igual que otros deportistas, la nadadora más rápida de México podrá aprovechar el tiempo extra que surgió con la reprogramación de Tokio 2020, pese a que sus entrenamientos han tenido que ser fuera del agua, está lista para dar las marcas olímpicas en las pruebas de 50 metros (24.77) y 100 metros libres (54.38).

“Creo que la que más trabajo me va a costar es la de 50 metros porque le bajaron medio segundo y eso es una vida. Confío mucho en Brett (Hawke, su nuevo entrenador) y creo que, como especialista en velocidad, sabrá plantear la estrategia correcta”, agregó.

En las pruebas de velocidad, relató Liliana, la experiencia funge un papel clave. “Es muy complicado que como novato llegues a unos Juegos y ganes una medalla, creo que haber competido en unos Olímpicos te da cierta ventaja”.

El mundo pausó pero Liliana se mantiene muy activa desde casa, preparando su ansiado regreso a la alberca en busca de más récords y materializar su sueño de ganar una medalla olímpica en Tokio 2020.