Este ratoncito puede vivir en condiciones extremas

España. – Un grupo de científicos americanos han descubierto al primer antepasado del árbol genealógico de los animales conocidos hoy en día: se trata de una creatura parecida a un gusano que vivió hace más de 555 millones de años.

La publicación se dio a conocer en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Este ser, nombrado Ikaria wariootia, es el primer bilateriano, con simetría bilateral, tipo de cuerpo más extendido en el reino animal.

Los científicos comentan que esta simetría, un cuerpo dividido en dos mitades especularmente idénticas, es un paso crítico en la evolución pues les permitió a los organismos moverse con determinación, cosa que revolucionó el mundo animal, desde gusanos a insectos, pasando por dinosaurios y humanos.

Estos investigadores encontraron señales regulares de este animal de cuerpo cilíndrico, con cabeza y cola y una musculatura acanalada en madrigueras fosilizadas. Tales seres medían entre 2 y 7 milímetros de largo y unos 2.5 de ancho.

