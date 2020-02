Este es el video en el que Robert Downey Jr. manda mensaje de feliz cumpleaños a Thanos

Agencias

Ciudad de México.- Jorge Negrete y Gloria Marín se amaron intensamente dentro y fuera de la pantalla, el galán le dedicó a Gloria las más bellas serenatas y protagonizaron juntos once películas durante la década en que mantuvieron su relación.

Ninguna otra pareja gustaba más en el cine de la época; eran una conjugación perfecta, provocaban los suspiros del público cada vez que en escena cruzaban miradas, se acercaban o juntaban sus labios en medio de poéticas frases dichas por el ‘Charro Cantor’.

En el cine, Jorge y Gloria saborearon la miel del amor que en varias ocasiones los llevó al altar; les tocó padecer los celos, llorar la separación y luchar por estar juntos, siempre juntos, dentro y fuera de la pantalla grande.

Se enciende la llama

En ‘¡Ay Jalisco, no te rajes!’, Negrete y Marín reciben la ayuda de un pequeño cupido, una niña apodada ‘Chachita’, interpretada por la actriz Evita Muñoz. En la cinta estrenada en noviembre de 1941, Jorge y Gloria intercambian por primera vez en el cine palabras de amor.

Posteriormente siguieron protagonizando películas como ‘Seda, Sangre y Sol’, donde ambos interpretaban a un par de toreros enamorados; siguieron cintas como ‘Historia de un gran amor’ (1942) y ‘El jorobado’ (1943), filme de espadachines que transcurre en Francia del siglo XVII; del mismo año es ‘Carta de amor’, en donde dos jóvenes luchaban por estar juntos durante la intervención francesa en México. En esta cinta los espectadores los vieron más enamorados que nunca.

El ocaso de un amor

Los actores filmarían otras cuatro películas donde retrataron a parejas que sorteaban todo tipo de adversidades para poder amarse, pero en 1952 ya se divisaban en la vida real ciertos problemas que separaban el matrimonio de Negrete y Marín. ‘Un gallo en corral ajeno’ marcó el final de la exitosa y romántica dupla. En mayo de ese mismo año, Jorge Negrete reconoció en una entrevista que las ocupaciones de ambos los fueron alejando tanto que después de diez años juntos anunciaban su divorcio.

“Los imperativos del trabajo abrumador, los cargos sindicales, los viajes, etcétera, me fueron separando de mi esposa a la que casi no veía, con la que no hacía vida social, y cuando no era yo el culpable, ella tenía también sus compromisos como artista y siempre había entre los dos una barrera que nos fue enfriando hasta que resolvimos, antes de perder la amistad para siempre, romper nuestro vínculo matrimonial”, declaró el actor.

Tras el rompimiento ambos siguieron sus vidas, Jorge se casó con María Félix (aunque sólo estuvieron juntos 14 meses) y Gloria con el actor Abel Salazar; la dupla mágica no se volvió a repetir, ninguna otra pareja ha protagonizado a la par una intensa historia de amor en la vida real y detrás de la pantalla a través de once películas.

*Con información de El Universal