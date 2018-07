Este es el peor gobierno estatal en la historia de Guanajuato: Prieto Moreno

El dirigente estatal de Morena denunció las acciones de la directora del CECyTE ante el despido injustificado de trabajadores sindicalizados y acusó al gobernador del estado de complicidad

María Espino

Guanajuato.- El presidente del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, Ernesto Alejandro Prieto Moreno, denunció la persecución que están viviendo los trabajadores sindicalizados del servicio CECyTE por parte del gobierno de Miguel Márquez Márquez, quien respalda las acciones de la directora del CECyTE, Hortencia Granados, la cual ha despedido a varios empleados que están dentro del sindicato sin ninguna justificación. Por ello, dijo que este “es el peor gobierno estatal en la historia de Guanajuato (…) es un gobernador a modo que se siente virrey”.

Ernesto Prieto dijo que desaprueban las acciones que afectan a los trabajadores del CECyTE y aseguró que tienen el apoyo de Morena. Además, hizo un llamado a Miguel Márquez para que dejen de afectarlos y precisó que: “el gobierno de Márquez busca tener un sindicalismo a modo”.

Ernesto Prieto también hizo un llamado a los guanajuatenses del Estado para que no se dejen sorprender por personas que dicen ser de una agrupación a título de Morena que están haciendo empadronamientos solicitando documentos bajo la promesa de afiliarlos a los futuros programas que el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador implementará.

Aseguró que esto no es verdad, que nadie de Morena está autorizado a pedir ningún tipo de información a los ciudadanos. Por ello, deslindo a Morena a nivel municipal, estatal y nacional de este tipo de actos de los que dijo desconocer cuál fin tengan o quienes estén detrás de esto.

Mencionó que sabe que hay una persona de nombre Víctor Oliva que ha estado pidiendo la documentación a habitantes de Silao, León y algunos municipios del sureste del estado y que no saben en que otros lugares ya lo hayan hecho, por lo que exhortó a la gente de que no se deje engañar y que no entreguen información.

*EZM