Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García, aseguró que este año 2021 que está comenzando es todo un reto para el sector empresarial.

Gómez García destacó que en el año que recién concluyó, la pandemia y la inseguridad afectaron de manera severa a este sector que “ahora con la cuesta de enero tienen el reto de subsistir y aquí es donde se verá siempre cuántas y cuáles empresas se mantendrán operando”, comentó.

“Será un año muy complicado, de muchos retos, empezando por la pandemia. Esta situación nos está pegando a todos en la sociedad en todos los aspectos: familiar y económico, escuela y demás, y mientras aquí no haya una luz al final de túnel bien establecida, habrá incertidumbre. (…) En este caso, va ligado al tema de la economía porque, aunque se tiene una recuperación, no ha sido suficiente, ni la que se esperaba, por lo mismo de que hay sectores que no pueden operar al 100% y eso los limita a seguir invirtiendo”, dijo Gómez.

El líder empresarial destacó que en estos días la situación de contagios de Covid-19 se está agravando, pese al suministro de la vacuna, pues es lento y no se está aplicando a toda la población.

“No vemos la luz”

Raymundo Gómez recordó que también el tema electoral incidirá en la situación del municipio, donde espera que los candidatos a la alcaldía realmente tengan propuestas que den soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad.

Sobre la inseguridad, el empresario expresó “aquí todavía no vemos una luz, es muy complicado, no tenemos una policía bien armada con suficientes elementos, no hay una estrategia y en este tema está difícil el panorama, ojalá las autoridades tengan la voluntad de hacer equipo para tener una estrategia más incluyente”.

Mencionó que el panorama es complicado en este tema, pero no se puede bajar la guardia y añadió que es necesario unir fuerzas.

Finalmente, Gómez García dijo que la cuesta de enero será decisiva para determinar cuántas empresas lograrán sobre vivir, pero concluyó que las cifras se conocerán en el cierre del primer bimestre.

ndr