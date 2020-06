Estas son las mexicanas más poderosas

Agencias

Londres.- A sus 72 años de edad, Brian May, guitarrista de la banda británica Queen, fue designado el mejor de todos los tiempos, según los lectores de la revista inglesa ‘Total Guitar’. A principios de 2020, la publicación pidió a sus lectores que votaran por el mejor guitarrista de rock, y los resultados otorgaron el primer lugar al también astrofísico, superando incluso a la mismísima leyenda estadounidense de las cuerdas: Jimi Hendrix.

“Estoy absolutamente sin palabras. Estoy impresionado. Tengo que decir que es completamente inesperado”, comentó May a la revista.

“Obviamente me conmueve profundamente que la gente sienta lo mismo por mí. No me hago ilusiones de que, técnicamente, incluso estoy en el árbol de los grandes guitarristas. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha afectado a las personas, y eso significa mucho para mí (…) Nunca afirmaré ser un gran guitarrista en el sentido de, ya sabes, un virtuoso. Creo que solo trato de tocar desde mi corazón y eso es todo”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre el mítico guitarrista que terminó en el número dos (Hendrix), May precisó que “Jimi es, por supuesto, mi número uno. Y siempre he dicho eso. Para mí, él sigue siendo algo sobrehumano. Es como si realmente viniera de un planeta alienígena, y nunca sabré exactamente cómo hizo lo que hizo”.