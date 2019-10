Estas son las impactantes imágenes del derretimiento de los polos

Con una diferencia de 40 años, un académico de la Universidad de Dundee tomó una serie de fotografías que muestran el dramático cambio que han sufrido los glaciares

Redacción

Londres.- El joven académico británico Kieran Baxter, de la Universidad de Dundee en Reino Unido, logró captar una horrible realidad tras combinar fotografías actuales y de cuatro décadas atrás para mostrar la gravedad del derretimiento de los glaciares en Islandia.

El estudioso combinó fotografías de los años 1980 y otras de la actualidad para tener evidencia del terrible acontecimiento que consume a la tierra desde hace años. Las instantáneas fueron publicadas este viernes a través de las redes sociales.

“Trabajamos para producir imágenes atractivas y fáciles de entender. Es importante mostrar cómo el cambio climático está afectando física y visiblemente a la región”, comentó el investigador.

“Los archivos son enormes y apenas hemos arañado la superficie, en lo que respecta a su utilización para mostrar mejor cómo el calentamiento climático se revela en nuestros paisajes”, agregó el académico.

