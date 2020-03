Estas son las cifras en materia de homicidio doloso durante febrero en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- Las marchas por el ‘Día de la Mujer’ no son en contra de las autoridades sino que es un tema todos como sociedad y cultura machista, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ante las consignas que durante la manifestación de mujeres en Irapuato se hicieron en su contra, mismas que dijo preferir a que se hubiera dañado el patrimonio municipal.

“Estas marchas no solamente nos deben de dejar la reflexión de que no era contra la autoridad el tema, es un tema de sociedad, de cultura de machismo, en fin una serie de situaciones, habrá quien la halla enfocado como en el caso de aquí, algunas personas con la autoridad, en realidad no somos nosotros, somos todos, la parte que tenemos hacer lo posible, el autocuidado, la prevención, la toma de decisiones correctas y obviamente el trabajo de nosotros como debe de ser”, señaló el presidente municipal.

Durante la marcha del #8M en Irapuato se acusó al alcalde de ser omiso y querer ocultar la violencia contra la mujer, como la trata de personas que hay en el municipio; Ricardo Ortiz consideró que como en todas las manifestaciones hay algunas personas con resentimientos que aprovechan esos espacios para expresarlos.

“Prefiero que lo hagan de esa manera a que dañen el patrimonio municipal no, al final de cuentas no somos monedita y habrá gente que traiga sus resentimientos y bueno que lo saquen de esa manera no tengo problemas”, mencionó.

Mencionó que en diferentes marchas de mujeres, se habló de que ellas mismas deben de aportar a la prevención y el autocuidado, y en el caso de Irapuato, enfatizó que es el municipio que más está trabajando el tema de la violencia, pues se tiene un Comité de niñas, niños y adolescentes que atiende el DIF Municipal, es el único que cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres, y se tiene un Centro de Atención a Víctimas, además de la Policía de Proximidad que trabaja el tema de la prevención de la violencia; en cuanto al instituto de las mujeres señaló que está más enfocado a la capacitación y temas de superación personal.

#UnDíaSinNosotras, comentó que sí fue visible en Irapuato la ausencia de las mujeres, pues en la Presidencia Municipal sí hubo una buena cantidad de mujeres que se sumaron al paro, pero se estuvieron dando los servicios urgentes, por lo que un impacto como tal, consideró que es difícil de evaluar, pues la gente ya sabía que habría ausencia en los diferentes espacios.