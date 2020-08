Estas minideportivas abrirán sus puertas con semáforo naranja

Jessica de la Cruz

León. – Aproximadamente 50 comerciantes de varias zonas de la ciudad de León se armaron de valor y nuevamente salieron a las calles manifestarse por más de dos horas, el objetivo era llegar a un acuerdo y una fecha en la cual pudieran regresar a vender algunos de sus productos ya sean materiales o de alimentos, sin embargo, hasta mañana los atenderán en las oficinas de Comercio y Consumo.

Antes de las 08:00 horas, comerciantes que cuentan con un permiso semifijo de la zona del Arco de la Calzada, el templo Expiatorio, Zona Centro, Parque Hidalgo y otros sitios de la ciudad, se instalaron con varias cartulinas en color blanco, naranjas y verdes fosforescente, afuera de la presidencia municipal. Para pedir que los dejen trabajar, no quiere reubicarse y no a todos se les da esa opción. Han esperado mucho y no han obtenido respuesta.

Con una sana distancia, los comerciantes en un principio se encontraban separados, posteriormente fueron llamados por algunos servidores públicos para ser atendidos, al llamado acudió un representante de cada una de las zonas que iban a trabajar. Después de varios minutos les pidieron que fueran todos, pero se negaron, comentaron entre todos que era mejor quedarse porque de esa manera hacían presión contra el gobierno.

20 minutos más tarde, Héctor Daniel García, quien es asesor de gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento de León, les comentó que mañana los van a recibir en las oficinas de Comercio y Consumo para llegar acuerdos y soluciones con ellos. Porque en la reunión tiene que estar las autoridades de salud para darles las indicaciones adecuadas.

Desde los vendedores de elotes, globos, voceadores, floristas y boleteros piden que sean escuchados, que esperan recibir pronto una fecha para regresar a trabajar, tienen 5 meses que no perciben ni un solo peso de lo que anteriormente vendían y ya no pueden esperar más.

Quizá te interesaría leer:

G.R