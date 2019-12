Estas fueron las 10 mejores películas del 2019

Presentamos una selección de las cintas que recibieron una buena calificación de parte de críticos, periodistas, expertos en cine y premiaciones en todo el mundo

Ciudad de México.- Las películas son como cuartos de ensayo: los espectadores pueden conocerse mejor en ellas, verse reflejados o adentrarse a realidades que los invite a la reflexión o, al menos, al entretenimiento. EL UNIVERSAL realizó un ejercicio para seleccionar 10 de las mejores experiencias fílmicas de 2019, todo bajo una premisa: que el público no las olvide fácilmente, ya sea por personajes bien estructurados, una narrativa ágil o una cinematografía extraordinaria.

10.- La Camarista

Narra la vida de una camarista de un hotel de la Ciudad de México, Eve, quien arregla habitaciones pero también hurga en ellas: revisa la basura, se sienta en la cama, mira por las ventanas. Pasa la mayor parte del día en su lugar de trabajo en donde parece convivir más con huéspedes fortuitos que con sus compañeros. Su sueño es simple pero suficiente para sobrellevar esa rutina: quiere que la elijan para limpiar un piso en especial de ese hotel.

09.- Había una vez en Hollywood

La cinta trata de un hecho histórico: los asesinatos perpetrados por la familia Manson. Para encaminar la narrativa su director, Quentin Tarantino recurre a personajes ficticios que se desenvuelven en la ciudad de Los Ángeles durante 1969. A pesar de las casi tres horas de lento avance, el estilo del director sobrecarga la historia en la escena central: la narrativa se corta de forma abrupta para dar paso a la firma sangrienta del reconocido cineasta.

08.- Nosotros

Una pareja decide llevar a sus hijos a un descanso vacacional, cuando descubren que alguien afuera de su casa los observa: al abrir la puerta, cuatro individuos idénticos a ellos, pero con mirada más profunda y segura, quieren entrar. El planteamiento de Nosotros va más allá: personas que huyen de sus propias sombras, lo que pone en la mesa otros aspectos sociales como la segregación, el desinterés y la violencia.

07.- Entre navajas y secretos

El entretenido reto de resolver un misterio que a muchos apasiona se vuelve juguetón en esta cinta, muy al estilo policial de las novelas de Agatha Christie, creadora del género, sin embargo esta historia tiene una característica particular: pocos minutos después del comienzo, se revela al culpable. La pregunta entonces es: ¿por qué la película no acaba o por qué el renombrado e infalible detective Benoit Blanc no descubre de inmediato el secreto bien elaborado detrás de este asesinato? Esta cinta invita así al espectador para que sea él quien encuentra a otro culpable, no necesariamente el asesino. El divertido experimento, que dura poco más de dos horas, sirve además como ingeniosa analogía de la migración en Estados Unidos.

06.- Dolor y Gloria

Dolor y gloria es una clara analogía de su autor, Pedro Almodóvar. El manchego aporta su paleta de colores literales y simbólicos: la poderosa visión que ha conquistado generaciones y un poco más: un revelador autorretrato que confiere al espectador el reto de desvelar sus confesiones. No toda la cinta es adulta, a veces pareciera que basta una motivación infantil para cambiarlo todo.

05.- Midsommar

Como muchas películas del género de terror (aunque pocas se le parezcan), no es para cualquiera. Es transgresiva, por momentos larga y perturbadora. La protagonista viaja a una apartada aldea sueca, en donde una secta la acoge con sus simbolismos: “Aster nos sorprende con una metáfora sobre el rechazo familiar, amistoso y amoroso de una espectacular protagonista (Florence Pugh)”, explica el experto Ernesto Sánchez.

04.- Guasón

La película de este antihéroe implicó una crítica social fuerte que renunció al estilo gráfico de los cómics para reinventar el estilo visual del viejo cine de realismo social; Guasón es un personaje marginado que se hace villano no por voluntad del guionista, sino por la forma en la que está representada toda la sociedad: es una crítica a un mundo que siempre parece hacer una broma de él.

03.- El Irlandés

El filme es el intento por resolver un misterio histórico llevado a la pantalla: la desaparición del dirigente sindical Jimmy Hoffa en 1975. La cinta basada en el libro biográfico del sindicalista estadounidense Frank Sheeran retrata desde sus anécdotas el panorama que se vivía alrededor de Jimmy Hoffa en los años 50.

02.- Parásitos

Están fumigando las calles de Seúl. Ese insecticida se adentra en un sótano de un barrio marginado en donde una familia pobre, los Kim, sobreviven doblando cajas de pizzas. Todos tosen pero no desfallecen, lo que, a modo de metáfora, enmarcará una de las mejores cintas del año. El director Bong Joon-ho es tan hábil que evita caer en convencionalismos: no es una historia de bondadosos marginados ni de ricos malvados. Ni siquiera es un drama per se: con humor, los Kim se las ingenian para ocupar puestos de trabajo en la casa de una familia adinerada de la capital coreana, los Park.

01.- Historia de un matrimonio

No sólo habla de amor, sino de responsabilidad, respeto al otro, empatía y, de manera especial, conciliación. Lo hace justo en una época en que la sociedad se polariza; cuando las diferencias entre hombres y mujeres parecen oscurecer todas las coincidencias; es una apuesta valerosa y quirúrgicamente ejecutada por el realizador. Noah Baumbach se aleja de convencionalismos desde la estructura narrativa inicial: la historia comienza con una confesión de amor escrita por ambos en la época de ruptura. Un par de cartas que ninguno leerá pero dejará al espectador como único testigo de un acto de fe y gratitud, cuando ya no hay nada que ganar.

