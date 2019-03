Estancias infantiles ligadas al PAN en Guanajuato son las que se quejan: Antares Vázquez

Señaló además que luego de una revisión se ha demostrado que la mitad de los niños supuestamente inscritos en las guarderías no existen

Daniel Vilches

León.– La senadora de Morena Antares Vázquez criticó que las estancias infantiles que se han amparado en contra de las reglas de operación del gobierno federal son allegadas a Acción Nacional, además de que, hasta el momento no se ha detectado inconformidad por parte de los padres de familia.

La legisladora señaló que en Guanajuato se ha demostrado que los niños supuestamente registrados en estas estancias no existen o los establecimientos donde están dados de altas son de otro giro.

“¡Que los pongan!, lo que pasa es que es gente vinculada a ellos. Estamos haciendo los censos en Guanajuato y resulta que por lo menos a la mitad de los niños no se les encuentran, no existen, los domicilios no existen o son comercios.

“Entonces, llama mucho la atención que las manifestaciones son de dueñas de guarderías, pero no de los papás”, aseveró.

Destacó que, aunque estén en su derecho de ampararse, al final el dinero llagará a las manos de los padres de familia, pues además, explicó, los procesos interpuestos han fallado a favor de que se publiquen las reglas de operación, no para que se restituya el programa anterior.

“Ellos tienen su derechos de proceder como consideren, sin embargo el apoyo se estará entregando a los padres de familia y serán ellos quienes tomen la decisión de donde tener a sus hijos (…) finalmente las guarderías no son de la Sedesol, son de particulares y recibían un subsidio, y ahora lo recibirán los padres de familia”, declaró.

RC