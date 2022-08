La ANESIN propone la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial para dar atención gratuita a los niños de 0 a 4 años en Guanajuato

Guanajuato.- La Asociación Nacional de Estancias Infantiles (ANESIN) presentó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso de Guanajuato una propuesta social para la creación del Sistema Estatal de Educación Inicial. Este servirá para brindar atención gratuita a los niños y niñas de 0 a 4 años, y conllevaría la creación de estancias infantiles.

Su presidenta nacional, Guadalupe Lizeth Villalobos López, dijo que derivado de un diagnóstico realizado por el Gobierno federal, se reconoce el rezago que se tiene en cuanto a educación inicial. Precisó que aunque existen políticas públicas enfocadas en la materia, estas no garantizan el Estado de Derecho de la primera infancia.

Dijo que de acuerdo con datos del 2020, en Guanajuato la población de 0 a 4 años es de 539 mil niños. De estos, solo el 5% tiene acceso real al cuidado y atención.

En entrevista para Periódico Correo, Villalobos López refirió que a través de esta iniciativa social y ciudadana, se busca la gratuidad de la atención y la prestación del servicio en la educación inicial.



Proponen estancias infantiles gratuitas para Guanajuato. Foto: Archivo

Detalló que actualmente en el estado de Guanajuato hay un total de 72 estancias infantiles. Así, en caso de aprobarse dicha propuesta, iniciarían con atención a 2 mil 200 niños.

“Esto no quiere decir que no vaya a ser para la totalidad de la niñez de Guanajuato, pero tenemos que empezar con algo. Eso es lo más importante, iniciar, y lo que buscamos es no solo garantizar un cuidado de atención, sino un desarrollo en todos los aspectos y garantizar la protección de la niñez”.

En la reunión, la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, dijo que el Gobierno federal cometió un grave error al eliminar los apoyos a estancias infantiles, ya que como se atiende actualmente el tema, no garantiza el derecho de los menores a la educación inicial y se contribuye a la violencia estructural contra las mujeres.

Recordó que el 18 de marzo pasado, la Federación emitió la política nacional de la educación inicial. Por ello, habrá que esperar como transita a partir de las obligaciones que genera en el Estado.

Proponen estancias infantiles gratuitas para Guanajuato. Foto: Archivo

Rechazan becas universales para nivel básico

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso de Guanajuato, rechazará la propuesta de Morena para que en la entidad se entreguen becas universales para el nivel básico de educación. Esto debido al impacto presupuestal, que ascendería a más de 5 mil millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal, lo que a mediano y largo plazo comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta impulsada por la diputada de Morena, Martha Edith Moreno Valencia, existen opciones viables que permiten obtener el recurso para las becas. Una de estas opciones es bajar los salarios de los altos funcionarios que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se tienen que dejar de financiar fideicomisos opacos como lo es el Fideseg, que tan solo en el 2021 le destinaron 607 millones de pesos”, expuso la asesora del Grupo Parlamentario de Morena, Ivana Ortiz, quien manifestó que el otorgar becas universales permitirá que más alumnos de nivel básico acudan a la escuela y se eleve el nivel académico y el porcentaje de escolarizados.

Sin embargo, el representante de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, Carlos Manuel Torres Yáñez, afirmó que la iniciativa no cuenta con el impacto presupuestal y tampoco con información que permita tomar una determinación de manera que no comprometa la atención de otras necesidades sociales.

Estudiantes de primaria. Foto: Especial

Dijo que de acuerdo con una proyección del impacto presupuestal realizado por la Secretaría de Finanzas, y considerando la matricula del alumnado en escuelas públicas como privadas, el importe anual sería de 5 mil 376 millones de pesos. Para el 2030, el impacto sería de 7 mil millones de pesos.

Por su parte, la directora de la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas, Belén Espinoza Aguirre, señaló que además del impacto presupuestal, la iniciativa no contempla criterios para su entrega. Dijo que no especifica cuál será el esquema paulatino de entrega y además podría haber un impacto en materia de infraestructura y docentes, pues es probable que al contar con becas, quienes estén en escuelas privadas decidan continuar sus estudios en escuelas públicas y que no está relacionado el nivel académico con la entrega de una beca.

Por ello, la presidenta de la Comisión, María de la Luz Hernández Martínez, instruyó un dictamen en sentido negativo que será discutido y sometido a votación en una posterior reunión.

Preocupa en el Congreso la violencia sexual en escuelas

Preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi en Silao. Foto: Archivo

Luego de que el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, informó que hay 17 denuncias relacionadas con violencia sexual cometida en planteles educativos, la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar afirmó que preocupa que existe una cifra negra de los casos que no han sido denunciados. A ello se suma que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene una deuda con las niñas y niños que han sido víctimas, pues el aumento de este tipo de violencia se debe a la impunidad que persiste en la entidad.

La legisladora, integrante de la Comisión de Educación y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que cualquiera que sea la cifra de casos o denuncias, el hecho y la gravedad es la misma. “No es posible que los niños se encuentren en un estado de riesgo en los centros escolares”.

Esto en torno al caso de violencia sexual cometido en agravio de seis niñas del preescolar José Joaquín Fernández de Lizardi en Silao. De este caso, dijo que hubo una evidente omisión de carácter institucional que no tiene que ver solo con el delito, sino con todo el entorno, desde la contratación de un becario.

“Sean las carpetas de investigación que sean, si se habla de 60 o se habla de 14 o de 17. El hecho y la gravedad es la misma, no es posible que los niños se encuentren en un estado de riesgo en los centros escolares, y habrá que decirlo, esas son denuncias y más tratándose de índole sexual, la cifra negra todavía es más alta, entonces esto era para que ya se alertara, de ver en otros planteles que no se estén suscitando delitos como este, tomar las medidas inmediatas en caso de que se tenga algún indicio y por supuesto, garantizar medidas de no repetición”.

Reiteró que la FGE tiene una enorme deuda con las víctimas de estos delitos. Esto porque si los delitos de índole sexual aumentan, significa que los agresores se saben impunes.

“La Fiscalía está en una enorme deuda con todas las víctimas, con los niños, en este caso, porque estamos hablando de delitos que tienen una situación psicológica para toda la vida, tendrá que darse un acompañamiento muy puntual para las niñas lo más importante justicia”.

Foto: Yulma Rocha

Secretario de Educación comparecerá ante diputados

Yulma Rocha señaló que como parte de los trabajos legislativos de la Comisión de Educación, el titular de la SEG se reunirá el jueves de la próxima semana con diputados locales. Ahí se le cuestionará sobre lo ocurrido en el preescolar de Silao.

“Se tiene que revisar en qué condiciones los niños están recibiendo clases y qué mecanismos están implementando para el ingreso de los profesores y en este caso alguien que es becario. (…) Es un tema que tendrá que explicarse a fondo desde la parte interna administrativa”, dijo

Afirmó que el caso de Silao ejemplifica muy bien cuando la sociedad vulnera a los niños y niñas y cuando el Estado es omiso.

Por otra parte, señaló que está llevando a cabo una revisión para conocer si en Secretaría de Educación existe una unidad especializada en la prevención de estos casos. Sobre todo porque en el sexenio federal pasado se implementó un modelo de este tipo en todas las entidades.

