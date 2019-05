Están bajo auditoría 4 dependencias de León

Reconoce contraloría no tiene personal suficiente para realizar una inspección más profunda de las dependencias; la Feria, el Zoológico, Educación y Tesorería están en la mira

Jessica de la Cruz

León.- Leopoldo Jiménez Soto, contralor declaró que se están auditando cuatro dependencias del Ayuntamiento de León, entre ellas la Feria de León, el Zoológico de León, Educación, así como nuevamente a Tesorería.

Jiménez Soto comentó que lo ideal sería auditar todos los procesos a las 39 secretarías y paramunicipales que corresponde al Ayuntamiento, el problema es que no se cuenta con el personal suficiente, y tampoco con el presupuesto.

“Se está revisando la auditoría en conjunto con Tesorería para dejar un proceso de auditoría permanente, hacia esos procesos”, añadió el contralor.

Por ahora no se han entregado resultados, pero en las próximas semanas se dará a conocer los resultados que se tuvieron de la auditoría que se realizó a la Feria de León.

Acusa regidora de morena de ineficiente a contraloría

La regidora de oposición del partido Morena del Ayuntamiento de León, Gabriela Echeverría, argumentó que existe una ineficiencia, carencia y corrupción por parte de la Contraloría, al no transparentar el tema de los exfuncionarios que están implicados en la alteración de cuentas del pago del predial.

También cree que se deben de hacer las responsabilidades correspondientes contra los jefes de área, ya que no se han imputado nada contra ellos.

“Creo que la Contraloría ha sido ineficiente que no puede ser parte de esto, porque vienen emanado del gobierno del PAN y creo que por eso se ha limitado su trabajo. Se está pidiendo una respuesta en la comisión y nos limitan hasta preguntar, entonces creo que parece que hay una corrupción no dentro de la comisión, pero sí dentro de la Contraloría, porque no tenemos información”, comentó Echeverría.

Ante esta falta de información que ha sido solicitada para saber el estatus y el procedimiento de los exfuncionarios, la regidora recalcó que esto lo único que ha generado es incertidumbre y que no están haciendo su trabajo como se corresponde por parte de la Contraloría.

Expuso que lo primero es hacer responsables a los jefes de área, porque sólo se está señalando y dando a conocer que los presuntos culpables, únicamente son los de más abajo.