Estalla entrenador del Puebla por arbitraje durante encuentro con América

Puebla.- Los Camoteros del Puebla ligaron su tercer derrota en el Clausura 2020 lo que puso en duda la continuidad de su entrenador en la escuadra. El peruano Juan Reynoso, terminó despotricando en contra del árbitro central Eduardo Basulto y del uso del VAR en el partido ante el Club América.

Reynoso criticó al árbitro por su falta de personalidad durante el encuentro para juzgar justamente, enviando al presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, un claro mensaje.

“Iba a ser el segundo partido que América se quedaba con 10 hombres en los primeros minutos. Si te paras en una cancha y no tienes personalidad para pitar con justicia, ¿de qué se trata? Lo único que me deja tranquilo es que yo lo respeto, lo aprecio, lo admiro a Arturo Brizio y hablar de esto, ya tengo dos o tres semanas pidiéndole lo mismo, no puede ser que no haya justicia, que no unifiquen los criterios”, comentó molesto Reynoso.

Además el director técnico mencionó puntualmente la jugada de Emanuel Aguilera que merecía la tarjeta roja y sin embargo, ni siquiera fue marcada como amonestación por parte de Basulto.

