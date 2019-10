Estafadores también asaltan y agreden

Ciudadanos aseguran que los obligan a jugar y aunque los han denunciado ante las autoridades, no actúan en contra de estas personas

Luz Zárate

Celaya.- Los estafadores del ‘juego de la bolita’ siguen operando en las calles, pero ahora con la agravante de que obligan a los ciudadanos a jugar, hay denuncias de que han sido víctimas de robo y agresión de estas personas.

Los afectados aseguran que aunque denuncian al 911 o acuden a los policías que están cerca, las autoridades no actúan en contra de estas personas.

“Son como 15 personas que son parte de esta misma banda, el sábado mi esposo sacó dinero del cajero, luego se acercaron unos tipos y nos asaltaron, de inmediato corrieron y se juntaron con los de la bolita, nos acercamos a decirles que nos regresaran el dinero y por el contrario golpearon a mi esposo, o sea que además de habernos asaltado, golpearon a mi esposo y todo esto fue en el Mercado Hidalgo, casi en las narices de los policías y no hicieron nada”, señaló Guadalupe Mendoza.

Correo denunció anteriormente que los integrantes de esta banda amedrentaron y amenazaron a los reporteros que han evidenciado su manera de operar, pero ahora también se acercan a los ciudadanos de manera agresiva, les quitan sus celulares y los golpean.

“A las personas que les toman fotos o video les va muy mal, llegan cuatro o cinco fulanos y te quitan el celular, te amenazan, y golpean, lo peor de todo es que todo lo hacen frente a los policías y ellos no se meten, no me explicó por qué no hace nada fiscalización, los policías, o alguien del gobierno. Si es entendible lo que dicen que no se dejen engañar, pero estos tipos ya no sólo timan y embabucan a la gente, ya la obligan a jugar, les quitan su dinero, los golpean, todo en total impunidad”, señaló Martha Segura.

Son decenas de personas que se han quejado en las calles y en redes sociales de esta problemática pero las autoridades sólo han emitido un boletín de prensa, señalando que no se dejen engañar con este tipo de juegos, pero no se ha anunciado la detención de los integrantes de esta banda.

Mientras que los integrantes de la banda engañan y defraudan a las personas con demasiada facilidad, los inspectores de Fiscalización -quienes regularmente retiran de las calles a cualquier vendedor- sólo los ven pero no les dicen nada, a ellos no los multan y tampoco les piden que se retiren de las calles, ni siquiera hacen contacto con los estafadores. Y los policías que sí tienen la facultad de resguardar el orden público, tampoco les dicen nada y mucho menos actúan.

Y mientras los defraudadores del juego amedrentan y agreden a cualquiera que se acerca y que ven como una amenaza para seguir defraudando a las personas que sí caen en el anzuelo y pierden su dinero.

