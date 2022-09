El Secretario de Seguridad Ciudadana pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por los estafadores de la bolita en Celaya

Celaya.- “¿Dónde está la bolita?, ¡Tome, gáneme el dinero!, ¡De 100, 200 o 500 pesos, como guste!, ¡Llévese mi dinero”, ¡Si quiere ganar tiene que meter, apueste y gáneme!”, son las frases que un grupo de estafadores le lanzan a la gente y los curiosos se comienzan a aglutinar. Esta banda regresó a Celaya.

Hace tres años se hicieron presentes en la ciudad grupos de personas que estafaban a las personas a través del juego ‘¿Dónde quedó la bolita?’. Hoy nuevamente se han presentado estos estafadores en la zona centro, en el Mercado de Abastos, en Antonio Plaza, en los mercados del centro y en algunas calles del primer cuadro.

SSC realizará operativos

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que se realizarán operativos para actuar a través del área de Fiscalización. Sin embargo, si los ciudadanos son molestados o incluso golpeados –pues acostumbran intimidar a las personas-, el funcionario pidió que los denuncien.

Rivera Peralta pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por los estafadores de la bolita en Celaya.

“Ya está Fiscalización actuando, traemos un operativo. Lo más importante es que traemos un programa de prevención para que la ciudadanía no caiga en engaños. Hay cuestiones que tenemos que ver desde el lado normativo de Fiscalización, como un tema de ambulantaje”, dijo.

Abundan en mercados

A los estafadores de la bolita en Celaya recientemente se les detectó en mercados y áreas públicas.

“(Lo detectamos) la semana pasada no teníamos ningún evento de este tipo. Ya estamos actuando, igualmente la Policía Turística. Sobre todo, el tema de los procedimientos. Tenemos muchas restricciones normativas y legales, que únicamente las puede aplicar en este caso Fiscalización a través del tema de ambulantaje”, indicó.

Los sujetos actúan de manera muy rápida. Están cerca de personas que detectan son fáciles de estafar y cuando las víctimas se acercan a ver el juego, un par de hombres les ‘tiran el anzuelo’. Uno de ellos pone una caja, unas tapas y comienza el juego y exclama: “¿Dónde quedó la bolita?” Otros que forman parte de la misma banda simulan que están apostando y que van ganando, lo que incita a la víctima a apostar en un juego que nunca va a ganar.

Son una banda bien articulada, integrada por unas 8 personas que envuelven a los que se acercan e intimidan a quienes no quieren jugar. Dos de ellos vigilan que no lleguen los policías o que no los grabe o tome fotos nadie. Otro está cerca de un hombre que manipula unas tapas y recibe las apuestas. Otros dos sujetos entre ellos una mujer, se hacen pasar por transeúntes que apuestan cantidades hasta de 500 pesos y ganan fácilmente, lo que motiva a los desprevenidos peatones a que arriesguen su dinero.

Sin alterar el orden, no los pueden detener

El Secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que si no alteran el orden público no los pueden remitir a barandilla o sancionar, ya que los juegos y sorteos “es un tema de jurisdicción federal y tendría que ser la Fiscalía General de la República quien actúe en ese sentido”

Dijo que no solamente actuarán por denuncia, ya que existe la flagrancia en el ambulantaje.

“Tiene dos o tres días que se empezó a manifestar aquí, normalmente es gente que viene de otros estados donde es mucho más común”, indicó.

Aunque hace tres años hubo centenas de denuncias y las autoridades de ese tiempo poco hicieron en contra de ellos.

“La información que tenemos es que llegaron, vieron la llegada de la autoridad, se levantaron y se fueron. Es un tema de engaño, no tenemos conocimiento o denuncia que haya ciudadanos que hayan sido golpeados, la recomendación es no caer en engaños”, dijo Rivera Peralta.

