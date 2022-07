Juan Hernández señaló que Estados Unidos niega visas a mexicanos, pues se están regresando cerca de 2 mil trabajadores al mes

Irapuato-. Estados Unidos necesita mano de obra mexicana pero niega las visas a trabajadores, de esta problemática habló el titular de la Secretaría del Migrante, Juan Hernández, en su visita a Irapuato.

El secretario dijo que la postura de Estados Unidos es incongruente porque requiere mano de obra por el proceso de reactivación económica post pandemia covid-19, pero niega las visas laborales. Lo que ha ocasionado un aumento de entre el 10 y 20% en la emigración en México y Centroamérica.

“Por la reactivación económica de Estados Unidos requieren de las personas allá, eso ya lo dice a Juan Hernández y no la Secretaría del Migrante. Me parece totalmente fuera de lugar que Estados Unidos en verdad diga si llegas tienes un empleo pero solo como indocumentado y no dan las visas… Muchos líderes en Estados Unidos están reclamando al gobierno si van a dar los empleos, pues den las visas”, dijo el secretario del Migrante.

Sin precisar cifras, comentó que este fenómeno ha provocado un aumento en la emigración de mexicanos y habitantes de países centroamericanos, pero también su rápido retorno a sus ciudades de origen.

“Están regresando más de 2 mil al mes, eso es lo que nos reportan de parte de Relaciones Exteriores, si ha aumentado -la emigración- nacionalmente e internacionalmente estamos hablando de 10, 15, 20% o más que porcentualmente es lo que nos reportan los expertos”.

Señaló que este tema no lo han tratado con autoridades estadounidenses porque es de índole federal, pero si se han reunido con el diputado Henry Cuéllar, para la creación de la matrícula consular. El legislador norteamericano pidió un fondo al gobierno de Estados Unidos para la creación de microempresas tanto en Centroamérica como en México.

Recordemos que Guanajuato es uno de los principales estados migrantes, pues muchos paisanos se van a Estados Unidos en busca de empleo. La población migrante se vio marcada por la tragedia del tráiler de Texas el mes pasado, en donde murieron 9 guanajuatenses asfixiados dentro del vehículo, cuando apenas se dirigían al país vecino.

