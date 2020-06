Estados Unidos alertó a sus ciudadanos de no usar carreteras guanajuatenses

Redacción

Guanajuato.- Luego de los hechos violentos registrados el día sábado, la embajada de Estados Unidos dio a conocer un comunicado en el que alertaba a sus ciudadanos a no transitar por las carreteras de Guanajuato, sin embargo Sophia Huett, Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato, manifestó que solo fue una alerta para ese día.

Tras los bloqueos del fin de semana, en distintos puntos del estado de Guanajuato, durante un operativo, se logró detener a 26 personas.

En el comunicado se invitó a los ciudadanos de Estados Unidos a evitar, en medida de lo posible, circular por las autopistas y carreteras de los municipios afectados.

Sin embargo este lunes, la Comisionada de Seguridad, indicó que la alerta se refiere a un tema particular, al del día sábado y no es un llamado de viaje generalizada a Guanajuato, al mismo tiempo dijo que en este estado hay una comunidad norteamericana muy importante, con el caso de San Miguel de Allende en donde no existe ningún incidente

“Somos uno de los pocos estados que aún con el tema de homicidios no se ha emitido una alerta de viaje, en el caso particular del comunicado dado a conocer por la embajada de estados en México, se refería a los hechos ocurridos específicamente el día sábado, incluso dentro de las medidas ellos hablan acerca de en caso de una contingencia llamen al 911 lo que refleja una confianza en la autoridad local”, dijo Sophia Huett durante una entrevista televisiva.

Confirma detención de operadoras financieras

En la misma entrevista la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana de Guanajuato afirmó que el operativo fue importante por la detención de tres mujeres y 26 personas, las mujeres fueron identificadas como operadoras financieras del grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, sin embargo no ha dado ha dado a conocer la relación parental con el líder de la célula delictiva.

