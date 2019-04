Estados no pagarán por la Guardia: presidente

El presidente sostuvo que es una reforma que apenas se aprobó y se están haciendo las leyes reglamentarias en el Senado

Redacción

CDMX.- Aunque en las iniciativas de ley de la Guardia Nacional se señala que municipios y estados deberán pagar por la operación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer que los gobiernos locales vayan a destinar recursos para la nueva corporación.

“Pero no hay nada, de eso sí estoy seguro, que signifique que vayan a pagar los municipios. Imagínate, si fuese cierto, ya los de los partidos conservadores hubiesen hecho toda una protesta, un motín emocional”, afirmó en conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo federal sostuvo que los gobiernos estatales y municipales no van a pagar por la Guardia Nacional, ya que muchos no tienen recursos ni para pagar a los policías locales.

Hay, por ejemplo, gobiernos municipales, con todo respeto, en donde los regidores ganan como el presidente de la República, ya hasta parecen algunos columnistas, que ganan hasta cinco veces más que lo que gana el presidente”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“No van a pagar nada, o sea, estamos conscientes de que no tienen recursos muchos gobiernos municipales. No es ese el propósito. La Guardia Nacional va a ser financiada por el gobierno federal, o sea, no le va a costar a los estados ni a los municipios”, afirmó.

Sin embargo, en una revisión de las leyes secundarias que han sido enviadas al Senado, se incluye que los gobiernos municipales y estatales deberán pagar por la operación de la Guardia Nacional.

‘El Universal’ publicó el lunes que el artículo 96 en el título sexto de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado, prevé que las entidades que reciban la colaboración del nuevo cuerpo de seguridad aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal destinado a dicha colaboración.

El presidente sostuvo que es una reforma que apenas se aprobó y se están haciendo las leyes reglamentarias en el Senado.

rc