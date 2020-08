Estado requerirá 500 millones adicionales para tratar a infectados: Secretario de Salud

Redacción

Reino Unido.- Un hombre que estuvo en coma durante tres semanas mientras luchaba contra el coronavirus se despertó y descubrió que la enfermedad había matado tanto a su madre como a su pareja.

Scott Miller, quien tiene 43 años, contrajo la COVID-19 en marzo, después de que su madre Norma, de 76 años, diera positivo a la enfermedad mientras la atendían en la Enfermería Real de Edimburgo por una caída.

Mientras Norma, que sufría de demencia, estaba en el hospital, Miller también dio positivo y enfermó de gravedad, según reportó la BBC.

Este cerrajero, que trabajaba de manera autónoma, fue trasladado a cuidados intensivos en el mismo hospital y se lo indujo un coma médico para salvarle la vida.

Cuando se despertó tres semanas después, Miller quedó devastado al descubrir que su madre y su pareja de 69 años habían muerto.

Eran una familia en una casa

Miller le contó a la BBC cómo descubrió la trágica noticia: “Cuando me desperté, tuve la sensación de que algo le había pasado a mi madre y cuando la enfermera me lo dijo, no me lo podía creer, estaba conmocionado. Fue muy duro…”.

“No podía creer que esto se hubiera llevado a dos personas que formaban parte de mi vida cotidiana”.

“El personal del hospital fue absolutamente increíble. Dos o tres de las enfermeras que me trataron estuvieron con mi madre cuando falleció. Cada persona del NHS fue increíble”.

