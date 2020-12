Foto: Eduardo Ortega

Irapuato.- Para agilizar la aplicación de vacunas anticoronavirus, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, consideró que la mejor opción es que el gobierno estatal compre directamente las dosis a los laboratorios farmacéuticos pues Guanajuato tiene un buen sistema de salud e infraestructura para resguardarlas. Criticó la estrategia del gobierno federal para la aplicación de las vacunas, pues en lugar de privilegiar al sistema de salud, ha concedido estas tareas al Ejército Mexicano.

“Aquí el problema que yo veo es que lo que se plantea como el programa de vacunación no está sujeto a la disposición o decisión de la autoridad, está sujeto a que te entreguen la vacuna, a que tengas los procedimientos para el almacenamiento el proceso de frío que se le denomina, luego algo que la verdad yo no entiendo es que se dice se le va a entregar al Ejército para que se haga cargo de la vacunación bueno ¿y los sistemas de salud? El Ejército los traen de albañiles ya los traen ahora de vacunadores, de todo todavía parece que tenemos que fortalecer el sistema de salud… Doce millones de vacunas es una cantidad importante seguramente de algo servirá, pero yo tengo todas mis reservas del caso. La verdad no creo todavía y espero equivocarme, que las vayan a tener la fecha y la distribución sea la correcta, pero aparte de eso, si es un proceso de 3 meses, luego tienes que seguir con esto como la vacunación en general”, dijo Ortiz Gutiérrez sobre el programa de vacunación que este martes presentó el gobierno federal.

Insistió en que como ocurrió con el desabasto de gasolina, la manera para agilizar la aplicación de las dosis anticovid-19 sería que el gobernador adquiriera las dosis directamente en los laboratorios farmacéuticos.

“Yo sé que el gobernador está trabajando precisamente en este tema no sé si para exportarla directamente o bien aportar la lana que le corresponde a la Federación porque no sabemos cuáles son los canales de exportación si va a ser único, si solamente lo va a manejar la Federación o bien los Estados, también lo pueden hacer la verdad tengo mucha información al respecto y pero yo debo de pensar conociendo al gobernador es que no se va a quedar de brazos cruzados…

“Tenemos un sistema de salud mucho más eficiente con el cual podemos distribuir la vacuna y aplicarla de mejor manera mucho más rápido, empezando obviamente con los grupos más vulnerables”.

Capacidad hospitalaria

Agregó que hasta este martes, la capacidad hospitalaria para atención de pacientes con Covid-19 era del 50%. Ante el aumento de casos positivos, por lo que, de ser necesario, se habilitaría el Inforum que tiene capacidad para albergar hasta 300 personas, para internar a estos pacientes.

“Siempre lo hemos dicho ojalá que no sea necesario, el día de ayer platicamos con la gente de la Secretaría y bueno todavía hay suficiente espacio, pensamos que si apretamos todavía un poco más con algunas condicionantes pues tendremos que hacerlo para cortar la cadena de contacto, estamos trabajando a partir de mañana para implementar algunas medidas, mañana tendremos reunión con el consejo de reactivación económica”.

