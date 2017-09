Estaba Fátima Selene con un amigo

La joven se encontraba en Morelos ayudando a los damnificados de esa zona, pero nunca avisó que iría a ese lugar

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- La señora Viridiana Hernández mamá de Fátima Selene Aguilar, joven que estaba desaparecida desde el viernes 22 de septiembre declaró que su hija apareció el lunes por la tarde y que se encontraba en Morelos ayudando a los damnificados de esa zona, pero nunca avisó que iría a ese lugar, al notar que no estaba ni con sus familiares ni amigos, comenzó la búsqueda.

Viridiana Hernández, Madre de Fátima Selene Aguilar

La señora explicó que la joven de 18 años tenía que haberse ido a Cristo Rey con su tía el viernes en la noche pues el sábado iba a vender en ese lugar pero cuando la hermana de la señora llamó a Fátima para avisarle que ya se iban a ir, la muchacha ya no respondió el teléfono ni tampoco estaba en su casa lo que llevó a que se asustaran.

Relató que antes de que su tía le hablara por teléfono, Fátima Selena recibió la llamada de un amigo quien es paramédico y acudiría a brindar apoyo a los afectados del sismo en Morelos, y le solicitó ayuda, a la cual ella accedió sin avisar a nadie.

“Al no saber de ella, le hablé a sus amigos, en especial a Tamara para preguntarle si no se habían ido a bailar pero me dijo que no, y le conté la situación, todos comenzamos a preocuparnos porque no respondía el teléfono, fue hasta el domingo que fui al Ministerio Público a poner la denuncia formal”, comentó.

Durante los días en los que no supieron nada de ella, la joven no podía comunicarse con sus familiares pues además de no tener batería, en la zona donde se encontraba no había señal, fue hasta que alguien le aviso que la andaban buscando que se comunicó por medio de mensaje de texto diciendo que estaba bien, pero también se les hizo raro a sus familiares pues cuando intentaron marcarle no entraba la llamada.

La mamá de la estudiante del Viba dijo que cuando Fátima llegó a su casa, ésta le explicó que se le hizo fácil irse con su amigo porque necesitaba ayuda, ya que los padres de un amigo del joven paramédico estaban desaparecidos por el sismo y de inmediato se fue con él, sin dinero, sin cargador del celular, y sin avisar.

“Cuando apareció la llevé al Ministerio Público para que le tomaran declaración y la viera un médico, le preguntaron si el muchacho la había forzado a irse pero ella dijo que no, que ella sola accedió”, comentó la mamá.