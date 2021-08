Todos los mexicanos tenemos derecho a las aguas de la nación. Eso dice, grosso modo, la Constitución del país, y en su distribución podría decirse que el interés de la mayoría está por encima de una minoría. Pero, juega en la real politik el interés de quien tiene el poder para dominar. En el caso de la presa El Zapotillo y su fallido acueducto, poco hay que hacer desde Guanajuato, donde por ley el control lo tiene la Federación.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de negar el uso del agua de la presa a León y dejarla en beneficio de pequeños pueblos y Guadalajara, se hace en uso de sus potestades, justo o no, así es y lo sabía muy bien el Gobierno del Estado.

Podría decirse que el espacio ideal para la lucha por las aguas y la decisión de Palacio Nacional, debiera ser el Senado, porque su función teórica es representar a los estados ante la Unión, pero los partidos pervirtieron hasta la ignominia su esencia, sus integrantes no obedecen a los intereses de sus representados en los estados, sino a su partido. O acaso hemos escuchado la voz de protesta, porque no habrá agua para los guanajuatenses, de la senadora morenista Antares Vázquez, que llegó por los votos de nuestros ciudadanos. No lo hará, peleará por Palacio Nacional, no por Guanajuato.

En pocas palabras, el sistema político está diseñado para este tipo de decisiones que afectan a la gente. Y lo sabían los panistas que gobiernan Guanajuato desde hace tres décadas y antes que apostar a un tercero traer agua de otro estado a la entidad, debieron articular una solución propia a la carencia del vital líquido. No podemos llamarnos a sorpresa.

2.- La lucha racional albiazul

Curioso, en el momento aciago que se vive por la negativa presidencial a que llegue agua a la urbe leonesa de la presa de El Zapotillo, el panismo en el país se marginó de la lucha. El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, no se vio apoyando la causa de los guanajuatenses, ni tampoco los panistas de otras entidades.

No existe esa especie de “cierre de filas” entre las cofradías del partido conservador, por ello su lucha en contra de la 4ª. T., no prospera ni tiene sentido porque son andanadas de disparos aislados como memes que no divierten al respetable. Por primera vez tienen un asunto superior para la lucha y Cortés Mendoza se mantiene a la distancia. Seguramente por ello y derrotas durante los comicios en junio, le piden su “retiro” de la dirigencia pero se aferra como un “falso profeta” que ofrece las glorias, achicando el partido y dividiendo los liderazgos.

El conflicto coyuntural recreado por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador con los habitantes donde se ubica la presa El Zapotillo y el acueducto, pasó también por las manos de huéspedes de Los Pinos y panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, que no fue cosa menor. La lucha leonesa no es para héroes ni las cananas es precisamente para estrategas mesurados con bases científicas y técnicas. La voz de Paseo de la Presa que “induce al mal” deberá cambiar la táctica, pues Sheffield podría, de no caer en el entreguismo al residente de Palacio Nacional, abanderar esta lucha.

3.- Una minoría activa

La LXV legislatura federal de la Cámara de Diputados se estrena con una nueva característica: una minoría será representada por Pedro David Ortega, personaje con discapacidad que siendo abanderado de Morena le arrebató al PAN el Distrito 10, único que ganó en Guanajuato el partido rojo marrón. Amén de los esfuerzos del diputado electo, las condiciones de visibilidad de esa minoría se han articulado con el esfuerzo de la sociedad civil, instituciones electorales partidos y del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), con director discapacitado, José Grimaldo Colmenero.

Su lucha adquirió sentido al socializar la atención por los discapacitados, grupo poco entendido socialmente. La búsqueda de personas discapacitadas en Guanajuato, ha ganado lugar con foros sobre “políticas públicas en materia de participación”, proyecto de Grimaldo Colmenero que se está ramificando a otras entidades, como Chihuahua, para verlo crecer.

Si bien la lucha paritaria por género en los congresos, muestra grandes virtudes, aunque las reglas que imponen los partidos a sus diputadas, la limitan con sus objetivos; en el caso de la minoría discapacitada, su experiencia de vida ofrece, como arista sensible, una “clave” para la misión cameral.

De la Valija. Si funcionó ese corte

Precisamente un mes después de que las partes llegaron a ‘acuerdos’ para el restablecimiento del servicio que prestaba Mega Cable, a la que le cortaron la señal en el municipio por órdenes del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, al deber y negarse a pagar derechos a la autoridad, la empresa cumplió dos puntos de los pactados; entregó cinco camionetas pickup doble cabina 2021 y conectaron wi-fi en cinco plazas de la zona sur. Aún falta cubrir lo mero principal: pagar la cuenta pendiente y entregar 10 computadoras para la seguridad pública.

A pesar de que el adeudo requiere transitar por tribunales, lo que ha obtenido la Presidencia Municipal es un avance que muestra que la medida, corte del servicio de la empresa de telecomunicación, se puede aseverar, fue apropiado y oportuno. Además de ofrecer la ruta para el cobro que no hubiera sido posible si el gobierno capitalino esperara. Por cierto, los vehículos se adaptarán desde este día para su uso en seguridad, serán para la Policía Rural en integración.

Contra Retrato

Alejandra Gutiérrez Campos

No puede ser de otra forma, le ha tocado en suerte enfrentar la circunstancia. La decisión presidencial de cerrar la llave del agua de El Zapotillo, un viejo proyecto que se veía como la esperanza de abasto para las próximas décadas, ofrece la oportunidad de un total replanteamiento de la obtención, distribución y uso del agua potable para la ciudad más grande del centro de México.

Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal electa de León, buscará sensibilizar al mandatario nacional, siendo represente de todos los alcaldes panistas del país, para que haya alguna enmienda a la determinación y se reabra la posibilidad de agua del Río Verde. Pero… como responsable máxima del servicio de abasto de agua en la urbe zapatera en unas semanas, está llamada a encontrar una o varias soluciones diferentes, que no dependan de la veleidad de la política, sino del poder de la ciencia y la técnica.

Como primera mujer en la alcaldía, Alejandra Gutiérrez ha ofrecido hacer las cosas diferentes en el cargo; una de las primeras deberá ser hablar con la verdad, sin temor a ella y plantear a los leoneses cómo será el futuro con el agua como eje del desarrollo desde su cuidado y buscarla de otra forma, desde SAPAL.