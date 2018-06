Está Zamora contra los ‘pluris’

En su cierre de campaña, el candidato del PRI opinó que cada funcionario público debe ganarse la voluntad de la gente y no llegar a su puesto por privilegio del partido; incluso está dispuesto a ir contra su partido si se encuentra con ideologías contrarias

Guanajuato.- Ángel Zamora, candidato a diputado federal por el distrito 04 consideró que es necesaria la eliminación de los diputados plurinominales, para que aquellos que quieran una diputación salgan a las calles a escuchar a la ciudadanía y a ganarse el voto.

“La política tiene que cambiar, de la cantidad de diputados y sus privilegios, yo creo que a la clase política tenemos que quitarle los privilegios y tenemos que hacerlos sudar su sueldo que cada diputado, cada senador, cada funcionario público desquite, yo no estoy en contra de que se les pague bien, estoy en contra de que no lo desquiten, necesitamos que se reduzcan los plurinominales, hoy tenemos muchos partidos que generan ese equilibro (…) quien aspire a ser diputado que se lo gane con la voluntad de la gente, con las urnas, que no se lo gane con un privilegio de su partido, yo estaría de acuerdo en eliminar los pluris, completamente. Hay que quitarlos, no más pluris que sigan disfrutando de los privilegios”.

Así lo señaló en entrevista donde señaló que está dispuesto a jugarse su futuro político para cumplirle a la ciudadanía, esto al preguntarle si de llegar al Congreso de la Unión iría en contra del sistema o la línea que dicte su partido.

A una semana de que concluyan las campañas políticas y a 9 días de la jornada electoral, Ángel Zamora mencionó que “nos ha ido muy bien, el haber caminado tanto, el haber escuchado a tanta gente va a rendir frutos el día de la elección, sin duda hoy las encuestas son reflejos de momentos y hay encuestas que nos dicen que estamos cerca, hay encuesta que nos dicen que estamos lejos, hay encuestas que nos dicen que estamos arriba, la única encuesta que vale es la del 1 de julio”.

Afirmó que rumbo a la elección es importante consolidar las reuniones con todas las personas que lo escucharon, invitarlos a salir a votar el día de la jornada electoral “hay que incentivar la participación ciudadana en todos los sentidos, estoy seguro que si la gente sale a votar nos va a ir muy bien porque fuimos los que hicimos una campaña con mayor intensidad”.

