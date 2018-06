Está Unión Nacional de Padres contra la educación sexual

Acusa Leonardo García Camarena adoctrinamiento ideológico en libros de texto con contenido sexual pues la considera que es como regalarles cerveza y pagarles un motel

México.- En conferencia de prensa, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) acusó al gobierno federal de intentar ‘adoctrinar’ a los niños mediante los libros de primero de secundaria que incluyen contenidos de educación sexual y de querer ‘controlar’ las conciencias de los menores. Además, pidieron que la educación sexual de los niños tenga un componente ‘trascendental’ o espiritual.

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, cuestionó la integración del grupo de expertos que revisaron los contenidos de los libros de texto gratuitos para primer grado de secundaria. “Nos estamos quejando de las cosas que no tienen prueba científica, que tienen carga ideológica y que, escudándose en la rectoría del Estado, quieren adoctrinar a nuestros hijos. El mensaje va dirigido a ese sector que nunca ha sido movido durante 100 años en este país y que tiene como determinación total ir por el control de las conciencias de los niños y los jóvenes”, señaló.

Estamos organizados por todo el país para evitar que ustedes, sin nuestro consentimiento, adoctrinen a nuestros hijos” Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF

Comparó el dar información a los adolescentes sobre el uso del condón y los contenidos en materia de educación sexual con regalarles cerveza y pagarles un motel. “Si una familia quiere darle la píldora y el condón [a sus hijos], pide que el gobierno sea de avanzada y no solamente les regale eso, sino también el six y la noche de motel, es bronca de esa familia, pero al resto que nos respeten nuestro criterio. Por el bien de ese niño, una formación integral le da más armas para estar en condiciones. Esta no es la forma”, dijo.

Los estudiantes de primero de secundaria, según el nuevo modelo educativo que entra en vigor el siguiente ciclo escolar, aprenderán que hay personas homosexuales, bisexuales y transexuales, y los nuevos libros de texto ofrecen conceptos como la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las personas, además de abordar el tema de la autoexploración como una forma de conocer el cuerpo.

La organización, que representa a 200 escuelas privadas de la Ciudad de México, está pidiendo una formación ‘integral’ que incluya las dimensiones física, biológica, sentimental o sicológica, ‘y también, para algunos, la trascendental’, entendido como espiritual, ‘porque las cuatro le dan armonía a la vida sexual’.

Exigieron a la SEP participar en la revisión de los libros de texto; que los padres de familia junto con las autoridades escolares participen en la creación de 20% de los contenidos que se impartan en cada escuela y que sean los padres quienes elijan los libros con los que sus hijos aprenderán Biología.

El tratamiento de la educación sexual en el libro de texto de Biología para primero de secundaria garantiza una formación de salud sexual y reproducción en el marco de los derechos humanos, “evitando los miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación y violencia”, dijo la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con su contenido, México avala el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre ellos el de ofrecer educación sexual a los jóvenes, puesto que “ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, además de que los jóvenes pueden estar expuestos a contraer infecciones de transmisión sexual”, señala.

