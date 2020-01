Esta fue la emotiva carta con la que Ernesto Valverde se despidió

En su página oficial, los catalanes dieron a conocer la carta con la que Ernesto Valverde le dijo adiós al club, luego de dos temporadas y media en la que consiguió cinco títulos

Redacción

España.- La etapa de Ernesto Valverde con el Barcelona ya terminó y el técnico español se despidió del club con una emotiva carta que el equipo publicó.

En su página oficial, los catalanes dieron a conocer la carta con la que Ernesto Valverde le dijo adiós al club, luego de dos temporadas y media en la que consiguió cinco títulos. El ex del Athletic Bilbao tituló su escrito con la leyenda: “En mis propias palabras“.

“Queridos fans del Barça. Mi tiempo como entrenador del Barcelona ha llegado a su fin, han sido dos años y medio intensos. En ese tiempo he celebrado momentos de alegría, victorias y trofeos pero también he pasado por algunos difíciles“, escribió.

En la misma línea, Ernesto Valverde agradeció la confianza de Josep Maria Bartomeu y la gente que trabajó con él. Además manifestó su agradecimiento con los jugadores que tuvo a su cargo durante su estancia en el Camp Nou.

✍️ A goodbye letter from Ernesto Valverde: ‘My time as manager of FC Barcelona has come to an end…’

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020