Esta es la transformación del ‘niño con mayor sobrepeso del mundo’

Redacción

Georgia.- Kursha es un perrito de la calle que se hizo famoso en redes sociales luego de que su historia se diera a conocer a través de una publicación en Twitter donde se muestra a este amigo deteniendo el tráfico para que los niños puedan cruzar la calle de forma segura.

Su gran acción se viralizó rápidamente en redes luego de que el video fuera compartido miles de veces. En el metraje se muestra como este peludo amigo le ladra a los carros y se pone frente a ellos para que se detengan. Ya que los vehículos lo ven y se detienen, el perrito se pone en el famoso paso de cebra para que un grupo de niños crucen.

Al parecer este hecho ocurrió en la ciudad de Georgia y los vecinos dieron a conocer que Kursha es un perrito callejero que siempre ayuda para que las personas puedan cruzar de una forma segura.

