Esta es la forma de ver el cometa Neowise antes de que desaparezca por más de 6 mil años

Redacción

Ciudad de México.- La presencia del cometa Neowise ha llamado la atención desde inicios de julio ya que es un evento que se repetirá hasta dentro de 6 mil 800 años.

Según informa el Universal la razón de que se viera este fenómeno del 3 al 8 de julio, fue debido a que tras su descubrimiento, a finales del mes de marzo, los especialistas identificaron que sería durante estos días cuando el cometa se encontraría más cerca del Sol, momento en el que se formaron una clase de colas, características en este tipo de cuerpos y que les brindan luminosidad, por ello, aunque no estaba tan cerca de la Tierra fue apreciable, por el aumento de su brillo.

“El Sol con su calor y su energía, enciende al cometa y eso provoca que lo veamos con mayor luminosidad, es el momento en que está más caliente y más activo y a partir de ese momento, su vida es un poco impredecible, muchos de ellos (cometas) se fragmentan y no se llegan a ver bien en la Tierra y cuando se acercan dejan de brillar o ya no están más calientes y en este caso, el cometa Neowise no se desintegró y ha seguido acercándose a nosotros”, detalló la especialista de la UNAM, Gloria Delgado Inglada.

Por otro lado, el 23 de julio el comenta será visible nuevamente no por su luminosidad, sino porque en esta fecha será cuando se encontrará a una distancia más próxima al planeta Tierra, a 103 millones de kilómetros de distancia.

Esta cercanía con la Tierra, no implicará ningún tipo de riesgo pues para que un cometa sea catalogado como un “asteroide potencialmente peligroso” (PHA, por sus siglas en inglés,) se necesitaría una distancia equivalente a dos veces la distancia de la Tierra sobre la Luna, “en realidad, son muy pocos los (cometas) que están catalogados como potencialmente peligrosos”, informó la catedrática.

Por esta razón la divulgadora recomendó que no esperen más para buscar la presencia del cometa en el cielo y que sea hoy mismo cuando se esté atento a su avistamiento, de preferencia durante el atardecer.

“Una hora después de que el sol se ponga y estar en su búsqueda en dirección Noroeste, tratando de evitar que los edificios obstaculicen su visión”. Además, determinó que se encontrará un poco debajo por la Osa Mayor, que es una constelación localizada en el Hemisferio Norte.

También lee:

*Con información de El Universal

LC