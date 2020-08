Está dispuesto Bronco a bajar sus precios para reactivar la economía

Agencias

Ciudad de México.- Hace un año Bronco conquistaba el Auditorio Nacional y deleitaba con un concierto a más de 10 mil personas, ahora Guadalupe Esparza está dispuesto a bajar los precios y cobrar menos para ayudar a reactivar la economía en los espectáculos.

“No dudaremos en bajar nuestros costos si se requiere, porque tenemos que ver la situación, nada va a ser igual… tenemos que estar conscientes de que, aunque dijeran ya todo es normal, sabemos que la gente y todo el mundo vamos a seguir temerosos, aun estando vacunados, vamos a tener esa prudencia, ese temor y no quiero ser pesimista pero seguramente el regreso a los grandes conciertos masivos todavía nos va a quedar un poco lejanos y tenemos que acoplarnos y en esa cuestión económica también tenemos que estar dispuestos a ayudar y creo que Bronco en ningún momento dudaríamos en hacerlo”, comentó .

Agregó que su iniciativa de hacer conciertos vía streaming es para poder ayudar a todos sus trabajadores, porque, aunque han tratado de apoyarlos económicamente durante ya casi más de cinco meses, no quieren dejar de hacerlo.

El líder de la banda de éxitos como ‘Sergio el bailador’, ‘Que no quede huella’, ‘Los castigados’, ‘Oro’ y muchos temas más, quiere ser perseverante al puntualizar que, aunque se vea una mayor movilización de actividades, no se debe de bajar la guardia, ni las medidas de seguridad contra el Covid-19.

“No queremos ser pesimistas, preferimos pensar que se está haciendo lo suficiente para contrarrestar esta pandemia y combatirla y que todo venga a la normalidad, no queremos decir algo o llenar a la gente de terror, preferimos pensar positivamente que vamos en el camino correcto, lo que sí no podemos dejar de hacer es cuidarnos, aunque ya hay ‘lucecitas’ de una vacuna y que ya se está reactivando la economía que es algo que entendemos, pero no significa que esto ya se terminó, debemos de ir con toda la seguridad de mundo, ahora la única vacuna que tenemos a la mano somos nosotros mismos, para salir adelante de esto”, expresó.

