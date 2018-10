Esposo de alcaldesa deja todo por ella

Jesús Cárdenas apoya a su esposa, está dedicado a la educación y cuidado de su hija; sin dejar su vida profesional

Luz Zárate

Celaya.- “Decidí bajarme del escenario político y apoyar a mi esposa en este proyecto que inicia”, dijo Jesús Cárdenas Nieto, esposo de la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, que ahora se dedica de lleno a la atención y educación que requiere su pequeña hija y otros asuntos de la casa, sin abandonar sus propias actividades profesionales y personales.

No, mi esposa cuando se mete en cuestión de trabajo, en cuestión de responsabilidad, ¡se mete! ¿Qué implica eso?, para muchos el tener un cargo público lo traducen en decir: ¡sírveme!, pero para ella no, para mi esposa es decir: yo estoy para servir, mientras más escalas estoy para servir y ella así lo dice, así lo vive y así lo demuestra. Ella sabe que nuestra hija y yo estamos apoyándola…” Jesús Cárdenas, Abogado y exfuncionario

A Cárdenas Nieto se le preguntó sobre los conceptos de igualdad de género y nuevas masculinidades y orgulloso platicó que desde que el Partido Acción Nacional (PAN) le propuso la candidatura a la presidenta, ellos hablaron y decidieron que sería un proyecto de pareja en el que él asumiría un rol diferente al tradicional –en que la mujer se dedica al hogar y el hombre a la cuestión laboral-.

“Eso no me hace menos hombre, apoyo a mi esposa porque trabajamos en pareja y por proyecto. Ella puede ser presidenta o diputada, pero ella es Elvira, ella es mi esposa, es la mamá de mi hija y las adoro a las dos, y como dice ella, esto es temporal, un puesto no te define, si muchas personas buscan el puesto para tener gloria temporal eso está malhecho. Ella asumió una responsabilidad y la apoyamos mi hija y yo, y por supuesto la familia”, platicó el exdirector de Fiscalización y cabildero del Congreso del Estado.

Construyen proyecto desde hace años

Cárdenas Nieto platicó que desde que iniciaron su relación como pareja, ambos vislumbraban proyectos juntos, y que jamás ha habido celos o envidias entre ellos, por el contrario ambos se han impulsado mutuamente.

“No caben los celos o la competencia, yo adoro, quiero y amo a mi esposa, me preocupa más cómo le vamos a entrar a este proyecto, sé que es una persona muy capaz pero a mí me preocupa cómo le vamos a entrar y cómo la podemos respaldar. Cuando quieres a alguien no te preguntas y ahora yo dónde voy a quedar, te preguntas ahora cómo le voy a apoyar”, resaltó.

Cárdenas Nieto, es abogado, tiene una maestría en Fiscal y un doctorado en Derecho Corporativo, experiencia como servidor público, es consultor y abogado litigante y aunque le apasionan los temas relacionados con la familia, no será el presidente honorífico del DIF, aunque su carrera como servidor público la inició trabajando en esta dependencia, en donde aportó en la creación de los centros de atención de violencia a la mujer. La razón es que implica dedicarle tiempo y su hija requiere atención.

“Mi hija tiene un horario de tiempo completo. Cuando asumes un cargo público, o en este caso que es honorífico se requiere de tu 100% de compromiso, hay que evaluar si realmente te vas a meter de tiempo completo, en este caso hay que evaluar la visión de mi hija, de mi esposa y de la sociedad y yo adoro a mi hija y mi esposa y por ahora soy yo quien la lleva a la escuela, la recoge, está al pendiente de la tarea y cuando hay oportunidad visitamos a mamá o la esperamos en casa”, platicó.

Hay que replantear la masculinidad

El también político, comentó que es momento de replantearse el concepto de nuevas masculinidades, darle su valor a la mujer e impulsarla pero no desde la perspectiva de que ella “es la que plancha, la que está en la casa haciendo quehaceres, cuidando a los niños, ahora los roles hasta cierto punto se invierten”.

El esposo de la presidenta dijo que estar en pareja es como un equipo de futbol, en los que hay momentos que un jugador está en el campo y el otro se va a la banca, o a veces los dos están en la banca.

“Hay que saber qué hacer, compartir los problemas y ver esa área de oportunidad, a lo mejor cuando estás en la banca podemos analizar juntos qué hacer, o cuando ella está en el campo y yo en la banca ver qué áreas de oportunidad tenemos”, mencionó.

