Tras la advertencia de Washington que hay más espías rusos en México que en cualquier otro país, López Obrador responde

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México “no es colonia de Rusia, no de China ni de Estados Unidos”. Ello luego que Washington advirtió que actualmente hay más espías rusos en México que en cualquier otro país.

Lo anterior lo aseguró el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck. A su decir, la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso) está en México. Y desde aquí buscaría tener acceso a Estados Unidos.

“Es una declaración [que hace EU], nosotros no vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano, debe saberse cada vez más. Porque parece a veces que no se entiende lo suficiente”, aseguró López Obrador este viernes.

La preocupación del Gobierno de Joe Biden es que la “inestabilidad en la frontera y el crimen organizado” generen oportunidades de acceso e influencia en EU. Esto, tanto para Rusia como para China.

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también advirtió que la relación entre el Gobierno federal y Rusia no puede ser cercana. Ello debido al conflicto bélico en Ucrania y tras instalarse el grupo de amistad México-Rusia el miércoles. No obstante, López Obrador agregó:

“Hay que mandarles telegramas avisándoles que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso”.

¿Espías rusos en México?

¿Espías rusos en México?, AMLO no lo niega, pero tampoco lo afirma

Glen VanHerck, cuestionado sobre la amenaza rusa en la región aseguró: “la porción más grande de miembros de la GRU en el mundo está en México. Estos son personal de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en EU”.

“Mi preocupación es que tal inestabilidad crea la oportunidad para que actores como China, Rusia y otros busquen acceso e influencia en nuestra área”, remarcó VanHerck.

La GRU también ha sido acusada de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses. Además de intentar un golpe de Estado en Montenegro y atacar por vía cibernética a la Agencia Mundial Antidopaje. Entre otras cosas, se les suma también envenenar al exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018.

“Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia. El embajador de Rusia estuvo aquí ayer y dijo que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar”, denunció por su parte Salazar .

