Esperará Parque Ladrillero un año más

El proyecto cumple nueve años y a la fecha ni los productores ni el Municipio encuentran un predio para el horno innovador y amigable con el medio ambiente

Nancy Venegas

Irapuato.- El anhelado parque ladrillero tampoco se concretará este año, el proyecto cumple nueve años y a la fecha ni los productores ni el Municipio encuentran un predio para el horno innovador y amigable con el medio ambiente, que promete mayores beneficios para los productores.

El alcalde, Ricardo Ortiz, confirmó que pese a ello, los 5 millones de pesos del gobierno estatal están garantizados para el proyecto.

“Este año ya no se va a lograr, el problema es que cada terreno que tenemos ahí, del parque, le sale algún problema, hemos visto más de 15 terrenos y cuando no le falta una cosa le falta otra o no están en el lugar adecuado o no les conviene a ellos por la ubicación en fin vamos a seguir insistiendo”, dijo Ortiz Gutiérrez.

Así han pasado nueve años, desde que inició el proyecto del Parque Ladrillero. En 2015 se ubicó un predio en el Parque Industrial Guanajuato, pero al final no se concretó y en los estudios y demás trámites de viabilidad se perdieron 600 mil pesos.

El presidente municipal explicó que además del terreno que debe cubrir varios requisitos como la extensión, que se ubique a cierta distancia de los centros poblaciones, existen otras situaciones que impiden el arranque de las obras.

Pero el alcalde Ortiz Gutiérrez garantizó que la inversión estatal no peligra, está garantizada para el Parque Ladrillero, creado por profesores y alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG), como un modelo único en su tipo que ofrece mayor producción de ladrillos, con una reducción importante en la emisión de contaminantes.

Comentarios

Comentarios