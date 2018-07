Esperan transportistas aumento a pasaje pronto

Ávalos confía en que esta semana el Ayuntamiento de continuidad al tema y deje de posponerlo

María Espino

Guanajuato.- El empresario Neal Ávalos Santoyo, dijo que se supone que el Ayuntamiento reanudará las mesas de trabajo este lunes encaminadas a resolver el tema del trasporte público en cuanto al incremento del pasaje y el asunto de las mejoras que se tienen que hacer y la manera en cómo podrían ambas partes cumplir con lo que les corresponde, subrayó que espera que ahora si se dé el seguimiento al tema, ya que la semana anterior se habían comprometido a hacerlo y como siempre ha ocurrido han venido posponiendo el asunto.

Neal Ávalos explicó que tanto el síndico Ramón Izaguirre como el regidor priista Gabino Carbajo Zúñiga, presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno y Asuntos Legislativos, Seguridad y Transito Vial, le informaron que por diversos motivos no se podrían reunir a tratar el asunto del transporte público, como ya lo habían acordado, pero que esta semana se hará lo conducente para ya dar salida al tema.

Poco interés del Ayuntamiento

Ávalos dijo que por parte del gremio de transportistas están en la mejor disposición de trabajar para mejorar el servicio del transporte, pero que el gobierno municipal no los ha apoyado como debiera y los deja solos, aparte de que no dan importancia a las solicitudes que ellos les han hecho para juntos buscar recursos, incluso ejemplificó el trabajo coordinado que están realizando en la ciudad de León entre los trasportistas y el gobierno para obtener apoyo de la industria privada y que hace unos días firmaron acuerdos para buscar inversión por alrededor de 99 millones de pesos para mejorar el servicio.

Manifestó que la manera en cómo han estado coordinándose los gobiernos de otros municipios con los transportistas es algo que en la ciudad de Guanajuato hasta el momento no se ha podido lograr por que no se le da la debida importancia y al final los que sufren las consecuencias de los nulos acuerdos son los usuarios del trasporte público.

Imposible remplazar camiones

Respecto al cambio de camiones, cuyo plazo vence el próximo 31 de julio, Neal Ávalos reiteró que no hay dinero para cumplir, por lo que no se hará, ni aunque el Ayuntamiento apruebe el aumento al costo del pasaje tal como ellos lo piden, pues subrayó que es mucha la inversión que necesitan para comprar camiones. No precisó cifras.

Dijo que los concesionarios ya tienen una bitácora de las cosas que deben hacer para que los camiones que están en circulación se mantengan operando bien, además otros temas que deben resolver, cuyos procesos cuestan dinero y que no les alcanza para todo lo que deben costear, por lo que reiteró que meter camiones nuevos es algo que simplemente no van a poder hacer.

Mejor tocar puertas con el gobierno electo: Ávalos

Cabe mencionar que Neal Avalos comentó que aparte de que la actual administración o ha hecho lo suficiente para resolver el conflicto del transporte público, es poco el tiempo que le resta y que la probabilidad de que resuelva el asunto en menos de dos meses es casi nulo, pues subrayó que en dos meses no solucionaran lo que no hicieron en casi tres años.

Por ello mencionó que buscarán acercamiento con el alcalde electo, Alejandro Navarro y su gente, para invitarlos a una reunión que planean tener con transportistas de la ciudad de León en donde hablarán sobre las opciones de mejoras y nuevas tecnologías que pudieran implementar además de compartir experiencias sobre cómo obtener recursos para financiar proyectos encaminados a optimizar el servicio del trasporte público en la capital.

RC