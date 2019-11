Esperan policías que no haya represalias, se manifestaron en sus descansos

Los elementos dijeron que en caso de ser despedidos tiene que haber una justificación y la liquidación correspondiente

Luis Telles

Yuriria.- Policías preventivos dijeron que, aún están en la incertidumbre de si Marco Antonio Martínez Hurtado se queda o no, como su director de Seguridad Pública, porque el Presidente Municipal, no les ha informado nada al respecto y porque todavía Marco Antonio se sigue presentando a laborar como tal.

Destacaron que, durante su manifestación en oficinas de Presidencia Municipal el pasado viernes y días posteriores, la seguridad en el municipio, no ha mermado, ni mermará, porque quienes se manifestaron fueron los que salieron de turno, estaban descansando.

“No afectaremos a la ciudadanía en ningún momento en cuanto a la seguridad, se sigue patrullando, tanto en cabecera, colonias y las comunidades, como sea hecho día con día”, expusieron.

Los elementos dijeron que, esperan no haya represalias en su contra, porque no tendrían por qué darse, pero si en algún momento llega una represalia y despiden a algunos, “que nos despidan, nada más que tiene que haber una justificación y liquidación como corresponde, no hay ningún problema por eso”.

Piden aumento salarial y revisión

Señalaron los policías que, durante la reunión con el alcalde, le pidieron por escrito, aumento salarial y se revise la nomina, porque hay algunos que laboran en seguridad y ganan más que un comandante de turno, personas que han dejado en mal la seguridad o instalaciones de seguridad pública.

Dieron a conocer que el alcalde, Salomón Carmona Ayala les dijo que, para la siguiente sesión de cabildo, se les tomará en cuenta, “no es la primera vez que nos reunimos con los integrantes del Ayuntamiento, para analizar nuestras peticiones, y lo volveremos a hacer porque no nos han dado respuestas, tanto por escrito como verbalmente”.

Contexto

Ante los múltiples desaciertos que ha cometido el gobierno del PAN en Yuriria, principalmente en el tema que más preocupa a sus ciudadanos que es la seguridad, el dirigente del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero pidió la intervención del Gobierno del Estado para poner orden.

La petición del líder del Verde derivó de las múltiples renuncias de directores de ese municipio, incluidos el Secretario de Ayuntamiento y el Tesorero, así como del último “escándalo” del gobierno panista encabezado por Salomón Carmona Ayala, en el que policías preventivos se manifestaron por estar en desacuerdo con el cambio de su Comisario de Seguridad, y por supuestamente imponer a Carlos Hernández, de quien aseguran no es del municipio, no tiene aprobado el examen de Control y Confianza, ni la licencia para portar arma de fuego.

Detalló que espera que sea en próximos días cuando el Secretario de Gobierno se reúna con los integrantes del Ayuntamiento de todos los partidos y entable un diálogo con el alcalde “esperamos que con este acercamiento se garantice la seguridad de los ciudadanos”.

En caso de que el presidente municipal de Yuriria continúe con actitudes inadecuadas para gobernar el municipio, Sergio Contreras advirtió que los integrantes del Ayuntamiento deberán presentar ante el Congreso del Estado la solicitud correspondiente para su destitución.

