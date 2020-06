Esperan lluvias los campesinos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los campesinos de temporal señalaron que esperan que las lluvias lleguen pronto; ya se han tardado y no han podido sembrar porque no hay humedad en la tierra.

Producto de autoconsumo

Silvestre Patlán Vázquez, campesino originario de la comunidad de Mesa de Aguirre, a sus 86 años de edad, labra la tierra esperando que llueva.

Él es uno de los miles de campesinos salmantinos que cultivan las cerca de 18 mil hectáreas de tierra de temporal y que dependen de las lluvias para hacerla producir y tener alimento, porque es para autoconsumo.

Don Silvestre pláticó que ha sido campesino toda su vida: “desde que me acuerdo”, dice mientras se apoya en bordón y un zapapico que usa para mover las piedras que hay en la hectárea de tierra de su hermano que sembrará con maíz para autoconsumo de su familia.

El padre de ocho hijos -cuatro mujeres y cuatro hombres- dijo que “hasta ahora ha llovido poco, algunos han sembrado con la poca humedad que generó una lluvia que cayó en la zona, algunos otros han sembrado en seco; en mi caso hasta este momento andamos preparándonos”.

Comentó que en su caso se alista para que un tractor le siembre porque las yuntas se han acabado; además con el tractor es más rápido, aunque es un poco más costoso. “Vamos a sembrar maíz blanco para autoconsumo”, señaló.

El hombre de 86 años de edad mencionó que, aunque la edad le pesa y le ha generado dolencias en sus pies, sigue pendiente de sus labores del campo; comentó que ahora ya no puede comer tanto como antes; “ayer fue el Día del Papá mis hijas me festejaron”, recordó mientras sonríe y su mirada se pierde en las casas de la comunidad.

Sólo caen 12 mililitros

Héctor Ortega Razo, cenecista y líder campesino destacó que las lluvias no han terminado de establecerse, “en este momento apenas ha caído una lluvia abundante de 11, 12 milímetros; mientras que en años pasado se tenía en el acumulado entre 80 y 100 milímetros; por eso es que los campesinos de temporal no han podido sembrar, pues esperan a que se moje la tierra y en este momento las lluvias no se han establecido de manera regular, lo que pone en riesgo la producción del sector social que es el más afectado porque depende sólo de las lluvias”, precisó.