Esperan iniciativa electoral conjunta

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Celeste Gómez Fragoso, señaló que se espera que la iniciativa electoral conjunta, pueda estar lista a finales de abril para poder iniciar la consulta tanto con comunidades originarias como con otros actores involucrados.

Sin embargo, la reforma a la ley electoral tiene que ser aprobada antes del 31 de mayo, por lo que, a decir de la diputada priista, tiene que alcanzar el tiempo para hacer todas las modificaciones que se requieren en materia de paridad, procedimientos, comunidades indígenas y reelección, por mencionar algunos de los temas.

“Tenemos los tiempos acortados y estamos trabajando con mucha celeridad y también las áreas técnicas están haciendo lo propio para que se pueda ir incorporando la iniciativa conjunta (…) nos tiene que dar el tiempo, tenemos que, lo más importante es que es conjunta, claro que habrá temas que a lo mejor se van a quedar fuera, pero hay iniciativas de los propios partidos políticos que ya están radicadas y que se incorporarán en su estudio y en todo el proceso legislativo, pero lo muy importante es que es una construcción de voluntades y consensos”, indicó.

Garantizan buena reforma para el 2021

Al cuestionarla si ante esta celeridad en los temas, se garantizará una buena reforma para ser aplicada en las elecciones del 2021, Celeste Gómez dijo que esa es la pretensión; no obstante, acotó que “no me corresponde calificarla en los términos de muy buena o buena o excelente, sino que corresponderá calificarla cuando se aplique, pero la intensión y la voluntad política es de hacer una buena reforma y de hacer y presentarla entre todos para que sea exitosa, porque si no, serían esfuerzos aislados”.

Recordó que en la última sesión de la Comisión de Asuntos electorales, se acordó solicitar al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado un estudio sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a incluir a las consultas no solo a pueblos originarios sino a personas afrodescendientes.

“Es por eso que solicité un estudio por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas para que nos diga los alcances, es una reforma constitucional reciente en el que se les incluye y apenas se está consultando en este censo, quienes son los afrodescendientes, dónde están, para tener un nivel de conocimiento de los alcances que impactaría esta resolución”.