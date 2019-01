Esperan guanajuatenses peregrinos de la Virgen de San Juan de los Lagos

A partir de hoy y hasta el 5 de febrero se espera el paso de 25 mil personas de diferentes municipios del estado, informó Protección Civil, habrá zonas de descanso en comunidad Mesa de San José, Calvillo, Sauceda y la Ex Estación del Ferrocarril

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- A partir de hoy y hasta el 5 de febrero se espera el paso de 25 mil peregrinos de diferentes municipios del estado que caminan hacia San Juan de los Lagos, informó el director de Protección Civil municipal, José Félix Pérez Ramírez.

Por este motivo la dependencia ya llevó a cabo revisiones en las zonas de descanso de las caravanas que se ubican en la comunidad Mesa de San José, Ojo de Agua de Calvillo, Calvillo, La Sauceda y la Ex Estación del Ferrocarril.

Según explicó el titular de la Unidad Municipal de PC, los peregrinos arribarán a la capital del estado en un total de 10 caravanas de diferentes municipios del estado principalmente San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y San Felipe, así como de Celaya, Comonfort y San Miguel de Allende; así como del estado de San Luis Potosí.

Manifestó que a los peregrinos se les dará acompañamiento en todo su recorrido desde el momento en que entran a la ciudad se apoya en las carreteras para evitar accidentes, y una vez que entran a otro municipio “se entregan a las corporaciones de esa localidad para que les brinden acompañamiento”.

Pérez Ramírez agregó que la Caravana de la Fe, es la que más personas congregan con aproximadamente 12 mil peregrinos, no obstante no se informó en qué día arribará a la capital., no obstante se estará a la espera de ésta en coordinación con la Policía Municipal Preventiva y de la Policía Vial; y señaló que también se tendrá coordinación con Protección Civil del estado y con la unidad del municipio de Dolores Hidalgo.

“Ya se montó el operativo peregrino, el cual ya se dieron las recomendaciones, ya se hizo una revisión para los puntos en donde van a arribar y en donde van a pernoctar los peregrinos (…) se les va a apoyar en coordinación con otras dependencias”.

Finalmente aseguró que no se han tenido problema en el desabasto de gasolina para las unidades de Protección Civil municipal, por lo que dijo que el operativo peregrino no se verá obstaculizado y dijo que “el señor presidente nos ha abastecido muy bien a las corporaciones de emergencia con el tema de la gasolina”, afirmó.

AL