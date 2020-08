Esperan establecimientos indicaciones de la SSG

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Sólo en algunas carpetas de investigación de desaparición de mujeres en la entidad, la Fiscalía General del Estado investiga el delito de trata de personas, confirmó la diputada del PAN, Libia García Muñoz; esto pese a que de acuerdo con los colectivos ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A tu Encuentro’ habría una red de trata que tiene cautivas a alrededor de 40 mujeres.

La legisladora local, mencionó que estos datos se los compartió una madre de familia quien busca a su hija desaparecida y quien ha aportado datos a la FGE para que se siga esa línea de investigación.

“Sé de una de las mamás, porque su hija desapareció en condiciones similares a las desapariciones de otras mujeres, porque ella así me lo refiere en las hojas de la carpeta de investigación y sé que una de las líneas que sí está buscando la Fiscalía es justamente esta de la posible vinculación a alguna red de trata (…) sí se está investigando por este lado”.

De acuerdo con el representante de los colectivos mencionados, José Gutiérrez Cruz según datos obtenidos de una integrante del grupo, se presume que varias mujeres en la entidad fueron víctimas del delito de trata y que pese a que esta información entregó hace un mes a la FGE, la instancia no ha actuado.

A decir de la legisladora, “ellos (los colectivos) presumen que posiblemente podría tratarse de alguna cuestión de trata de personas, sin embargo, hasta el momento que yo hablé con ellos, no me refieren ni el número de mujeres que estarían bajo esta situación, ni que tengan detectado alguna red en particular, sé que de los datos que han aportado en sus diferentes carpetas de investigación, la Fiscalía está tomando esta línea de investigación por un lado, pero es todo lo que conozco”.

Finalmente, la diputada señaló que integrantes de los colectivos han referido que actualmente se tiene una mayor apertura de la FGE e incluso se ha tenido conocimiento de diversas órdenes de aprehensión que se han girado en algunas de las carpetas de investigación.

“Ellas por lo menos refieren que ha habido mayor apertura”, comentó.